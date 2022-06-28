Украинских военнопленных не отдадут их семьям. Мариуполь бомбили как Ленинград. А колбаса подорожала Пересказ речи главы СК Александра Бастрыкина в Петербурге

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Есть данные, что Украина готовила на 8 марта с выходом на российскую границу со стороны Северодонецка. Украинские военные зверствуют, особенно с военнопленными. Мариуполь стерли с лица земли. Не ошибочно снаряд прилетел — а прицельно в школу, больницу, торговый центр. Блокадный Ленинград лучше сохранился. А ведь там не немцы. Думал, как украинских военнопленных еще наказать. Сейчас мы их кормим с ложечки, лечим. Решили не отдавать их. Они думали: «Сдадимся — и к семьям». Нет — в СИЗО. Сейчас две тысячи таких бойцов. С ними будет работать СК. Когда после 24 февраля в Москве и Петербурге начались массовые беспорядки — впятером нападали на одного полицейского — я дал команду жестко возбуждать дела. Как санкции ударили, колбаса в ресторанах подорожала. Выяснилось, что самолетов нет — комплектующие получаем из США. А почему свое-то не создали?! Всякая творческая интеллигенция уехала в Израиль. Чубайс засветился в Турции у банкомата. Появились тренды «Мне стыдно, что я русский». А что вы молчали с 2014 года, когда наших русских братьев убивали и сжигали. В госпиталях много раненых — им нужна помощь. Я распорядился, чтобы наши кадеты с 1 июля шли не под ружье, а в госпиталь. Не в соцсети писать, а носилки носить. Мы так воспитываем нашу молодежь. Новое поколение пройдет испытание с достоинством. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура, товарищи!

Это приблизительный пересказ выступления Александра Бастрыкина на Санкт-Петербургском молодежном юридическом форуме. Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. На основе материалов «Фонтанки», «Ротонды», ТАСС (раз, два).

В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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Фото на обложке: Михаил Киреев / фонд Росконгресс