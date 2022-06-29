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Адвоката Дмитрия Талантова, защищающего Ивана Сафронова, отправили в СИЗО по делу о «фейках» про российскую армию

Источник: Медиазона

В Москве суд отправил под арест адвоката Дмитрия Талантова, который защищает журналиста Ивана Сафронова.

Против Талантова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 о распространении «заведомо ложной информации» об использовании российских вооруженных сил.

Поводом для дела стал пост в фейсбуке с отсылками к военным преступлениям, в которых обвиняют российских военных. Запись была сделана в начале апреля, когда в СМИ появились фотографии с погибшими в Буче и других районах Киевской области.

По мнению судьи Хомякова, то, что Талантов — адвокат, означает, что будучи не под арестом, он, зная тонкости правоохранительной системы, может «продолжить преступную деятельность» или скрыться.

Дмитрий Талантов, возглавляющий адвокатскую палату Удмуртии, был задержан 28 июня.

В 2021 году фигурантом уголовного дела стал другой адвокат Сафронова — Иван Павлов. Его обвинили в разглашении тайны следствия. Сейчас адвокат находится за границей. 

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