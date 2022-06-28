Адвоката Дмитрия Талантова, защищающего Ивана Сафронова, задержали в Удмуртии. На него завели уголовное дело
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Адвокат Дмитрий Талантов, защищающий журналиста Ивана Сафронова, задержан в Удмуртии. Об этом сам Талантов сообщил в фейсбуке, указав, что пишет пост, пока его не видят.
Правозащитный проект «Первый отдел» пишет в телеграме, что Талантов находится в Следственном комитете Удмуртии, на него надели наручники.
Телеграм-канал «СвободуСафронову!» сообщает, что на адвоката завели уголовное дело, идут обыски. В чем именно подозревают Талантова, пока не уточняется.
В 2021 году фигурантом уголовного дела стал другой адвокат Сафронова — Иван Павлов. Его обвинили в разглашении тайны следствия. Сейчас адвокат находится за границей.