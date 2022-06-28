Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Адвоката Дмитрия Талантова, защищающего Ивана Сафронова, задержали в Удмуртии. На него завели уголовное дело

Источник: Дмитрий Талантов

Адвокат Дмитрий Талантов, защищающий журналиста Ивана Сафронова, задержан в Удмуртии. Об этом сам Талантов сообщил в фейсбуке, указав, что пишет пост, пока его не видят.

Правозащитный проект «Первый отдел» пишет в телеграме, что Талантов находится в Следственном комитете Удмуртии, на него надели наручники.

Телеграм-канал «СвободуСафронову!» сообщает, что на адвоката завели уголовное дело, идут обыски. В чем именно подозревают Талантова, пока не уточняется.

В 2021 году фигурантом уголовного дела стал другой адвокат Сафронова — Иван Павлов. Его обвинили в разглашении тайны следствия. Сейчас адвокат находится за границей. 

Еще о деле Ивана Сафронова

«Поставьте себя на мое место. Как вы будете защищаться от этого абсурда?» В Москве начинается закрытый процесс по делу Ивана Сафронова. «Медуза» публикует заявление журналиста с первого заседания

Еще о деле Ивана Сафронова

«Поставьте себя на мое место. Как вы будете защищаться от этого абсурда?» В Москве начинается закрытый процесс по делу Ивана Сафронова. «Медуза» публикует заявление журналиста с первого заседания

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь