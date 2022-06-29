Reuters: Евросоюз обсуждает, как разрешить России возить подсанкционные грузы в Калининград

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Евросоюз обсуждает возможные способы разрешить России поставлять через европейскую территорию подсанкционные грузы в Калининградскую область, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Один из вариантов компромисса предполагает следующую интерпретацию: исключение возможно из-за того, что речь идет о поставках Россией грузов в собственный эксклав, а не об «обычной международной торговле».

В этом случае условием пропуска груза должно стать то, что он будет использован в Калининградской области и не будет экспортироваться дальше. Как отмечает Reuters, это поставит Литву, которая должна будет проверять предназначение грузов, под угрозу столкновения с Россией.

Другой вариант предполагает использование «гуманитарных оснований» для предоставления Калининграду исключения из общих правил.

Власти Литвы испытывают «серьезные сомнения» по поводу подобных решений, так как они могут выглядеть как уступка России, пишет агентство. Представитель литовского правительства заявил Reuters, что любое решение должно быть действительно для всех европейских стран и не может быть ограничено Литвой.

О достижении компромисса может быть объявлено на следующей неделе или до 10 июля — в этот день вступит в силу запрет на поставку через европейскую территорию цемента и алкоголя, пишет Reuters.

С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.

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