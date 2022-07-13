Глава ДНР заявил, что более сотни бойцов «Азова» «готовятся к суду»

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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что более сотни бойцов «Азова», которые ранее попали в российский плен, «готовятся к суду».

Из сообщения следует, что речь идет о суде именно в ДНР, а не в России.

По словам Пушилина, «дела по ним доказаны», передает «Интерфакс». В чем обвиняются военнослужащие, не уточняется.

«Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то — трибунал. В каждом случае индивидуально», — заявил глава ДНР.

Полк «Азов» — самое одиозное для российской пропаганды украинское подразделение, символ якобы господствующего в Украине нацизма. Множество бойцов «Азова» попали в плен в середине мая вместе с другими сдавшимися защитниками мариупольского завода «Азовсталь».

В июне в ДНР приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти». Они подали апелляцию.

9 июля корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что в ДНР также приговорили к смертной казни двух бойцов «Азова». Эта информация подтверждена не была.

В июле в ДНР отменили временный мораторий на смертную казнь, который содержался во вступившем в силу с начала месяца уголовно-исполнительном кодексе. Согласно этому документу, приговоренных к смертной казни будут расстреливать.

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