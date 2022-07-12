В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Этот указ отменяет мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщает ТАСС.
8 июля парламент ДНР принял закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР». Ранее в самопровозглашенной республике действовала часть 9 этой статьи, которая устанавливала, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года.
9 июня Верховный суд ДНР приговорили к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Их обвиняли по статьям о захвате власти и наемничестве, хотя все трое официально являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Британцы вступили в ВСУ в 2018 году, а марокканец в 2021 году.
В начале июля власти ДНР предъявили аналогичное обвинение еще двум гражданам Великобритании — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.