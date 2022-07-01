В ДНР сообщили о предъявлении обвинений еще двум «наемникам» из Великобритании

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили обвинения в наемничестве еще двум гражданам Великобритании Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Хилли и Хиллу вменяют , что и троим ранее осужденным иностранцам, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен — британцам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Марокко Брагиму Саадуну.

Донецкое агентство новостей не сообщает, как Хилли и Хиллу оказались под следствием и что именно они делали в Украине. Источник ТАСС в силовых структурах ДНР заявил, что британцы отказываются давать показания.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

О расследовании в отношении Эндрю Хилла было известно и раньше. По данным Минобороны РФ, он воевал в Украине сдался в плен российским военнослужащим в Николаевской области. Как сообщала , в плену Хилл рассказал, что приехал в Польшу, где помогал беженцам, а потом отправился воевать на стороне Украины. При этом он не заключал контракт с ВСУ до начала войны.

В свою очередь источник РИА Новости говорил, что Хилл входил в расчет украинского противотанкового ракетного комплекса и причастен к уничтожению бронетранспортера РФ, в результате чего погибли не менее двух российских военных и еще трое получили ранения.

О Дилане Хилли до сих пор ничего не было известно, отмечает ТАСС. По данным источника агентства, его взяли в плен на заводе Ильича в Мариуполе, где располагалась 36-я бригада морской пехоты ВСУ.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, являющиеся военнослужащими ВСУ, сдались в плен в Мариуполе в апреле. Вместе с гражданином Марокко Брагимом Саадуном их обвинили по статьям о наемничестве и насильственном захвате власти.

9 июня суд в ДНР приговорил двух британцев и марокканца к смертной казни. Они обжаловали решение суда. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России обеспечить неисполнение смертного приговора британцам и гражданину Марокко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя требование ЕСПЧ, заявил, что Россия больше не выполняет предписания этого суда.

Подробнее о деле иностранцев

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

Подробнее о деле иностранцев

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне