ЕСПЧ потребовал от России, чтобы смертный приговор осужденным в ДНР британцам не был приведен в исполнение

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства России обеспечить неисполнение смертного приговора британцам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, осужденным в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Требование сделано в рамках принятия так называемых временных мер, которые суд может применять в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств.

Ранее аналогичное требование было выдвинуто в отношении гражданина Марокко Брагима Саадуна, также приговоренного к смерти в ДНР.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя действия ЕСПЧ, заявил, что Россия больше не выполняет предписания этого суда.

В середине марта Россию исключили из Совета Европы из-за вторжения в Украину. После этого в РФ приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. ЕСПЧ продолжит считать Россию стороной в разбирательствах до 16 сентября.

Британцы Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в апреле. Они являются военнослужащими ВСУ, однако ДНР объявила их наемниками. Их также обвинили по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Пиннера, Аслина и Саадуна приговорили к смертной казни.

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