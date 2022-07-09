Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что в ДНР приговорили к смертной казни двух бойцов «Азова»
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Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни двух бойцов «Азова».
Другие источники об этом пока не сообщают.
«Фокс (Константин Никитенко) — ездил по Мариуполю на БТР и постреливал по людям, по приколу, для смеха. <…> Фрост — автор канала „Танцуй-убивай“. Расстреливал пленных морпехов, глумился над телами», — написал Стешин.
Сообщения о намерении ДНР расстрелять «Фокса» и «Фроста» появились в июне.
8 июля в ДНР объявили об отмене временного моратория на смертную казнь, который содержался во вступившем в силу неделей ранее уголовно-исполнительном кодексе.
В июне в ДНР приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти».