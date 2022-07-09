Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что в ДНР приговорили к смертной казни двух бойцов «Азова»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни двух бойцов «Азова».

Другие источники об этом пока не сообщают.

«Фокс (Константин Никитенко) — ездил по Мариуполю на БТР и постреливал по людям, по приколу, для смеха. <…> Фрост — автор канала „Танцуй-убивай“. Расстреливал пленных морпехов, глумился над телами», — написал Стешин.

Сообщения о намерении ДНР расстрелять «Фокса» и «Фроста» появились в июне.

8 июля в ДНР объявили об отмене временного моратория на смертную казнь, который содержался во вступившем в силу неделей ранее уголовно-исполнительном кодексе.

В июне в ДНР приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти».

Читайте также

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

Читайте также

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне