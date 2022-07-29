Война Сто пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 июля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня посмотреть здесь.
Главные новости:
- Представители ДНР и Минобороны РФ заявили о ракетном ударе ВСУ по Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Сообщается о 53 погибших и 75 раненых.
- Генштаб ВСУ сообщил, что Еленовку обстреляли российские войска, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях и скрыть пытки пленных и казни.
- Российскому военному Вадиму Шишимарину, приговоренному к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Украины, заменили наказание на 15 лет лишения свободы.
- Российские войска ночью и утром обстреляли Харьков, Никополь и Николаев, сообщили местные власти. Есть погибшие и раненые.
- Силы ВСУ, по предварительным данным, нанесли удары по Иловайску, Новой Каховке и Брилевке, которые заняты российскими военными.
- Беларусь отозвала своего посла из Лондона.
- DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России.
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Генштаб ВСУ заявил, что Еленовку обстреляли российские Вооруженные силы
В заявлении, опубликованном Генштабом ВСУ, говорится, что по Еленовке, где содержатся украинские пленные, был осуществлен «прицельный преднамеренный обстрел», цель которого — обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также «скрыть пытки над узниками и расстрелы».
Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка ракетных и артиллерийских ударов не наносили, подчеркивается в заявлении.
Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно придерживаются принципов и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно содержат военнопленных собратьев.
Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ «являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия», подчеркнули в Генштабе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Дело об обстреле Еленовки российский СК возбудил по статье 356 УК (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
Минобороны РФ и представители ДНР заявляют, что барак, где содержались пленные украинские военные, в том числе бойцы «Азова», был обстрелян украинской стороной из РСЗО HIMARS.
«Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке написала, что был зафиксирован обстрел Еленовки российской артиллерией, а бойцов «Азова» перевели в барак, по которому был нанесен удар, за несколько дней до этого.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Компания DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России
На российском сайте компании сообщается, что такое решение было принято «в связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями».
АО «ДХЛ Интернешнл» более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России, говорится в сообщении.
Из России за границу «ДХЛ Интернешнл» продолжит доставлять грузы и документы и после 1 сентября.
По последним данным, в результате обстрела Николаева погибли пять человек, 13 ранены, сообщает «Суспильне» со ссылкой на местные власти.
СК РФ возбудил дело по факту удара по СИЗО в Еленовке, сообщает РИА Новости.
«Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке пишет, что якобы был зафиксирован артиллерийский обстрел Еленовки (в тексте Оленевка, украинское название населенного пункта Оленівка — прим. «Медуза») российскими военными.
Другой источник издания рассказал, что в бараке, по которому был нанесен удар, содержались пленные бойцы «Азова», по его словам, их перевели туда за несколько дней до обстрела. «Мы еще не могли понять, почему», — добавил он.
Официально украинские власти пока не прокомментировали сообщения об обстреле Еленовки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Беларусь отозвала своего посла из Лондона
Такое решение было принято в ответ на отзыв посла Великобритании из Минска.
«Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты „Белавиа“, невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз (цитата по «Белта»).
При этом официальный представитель МИДа подчеркнул, что понижение уровня дипотношений до временного поверенного в делах «не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном».
«Интерфакс» со ссылкой на штаб ДНР сообщает о 53 погибших в Еленовке, 75 человек ранены
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что число погибших в Еленовке возросло до 47 человек
Обстрел изолятора, по его словам, был умышленным и мог начаться из-за того, что пленные украинские военные «начали давать показания», сообщает РИА Новости.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания неоднократно заявляла о поддержке Украины.
В результате утреннего обстрела Николаева погибли пять человек, сообщает «Супильне» со ссылкой на главу областной госадминистрации Виталия Кима.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Ранее представители самопровозглашенной ДНР заявили, что по Еленовке, где устроен лагерь для пленных, украинские военные нанесли удар, предположительно, из РСЗО HIMARS. В результате, как утверждалось, «прямого попадания в барак с пленными» погибли 40 человек, 130 ранены.
Проверить эту информацию на данный момент не представляется возможным. Украинская сторона пока никак не прокомментировала заявления Минобороны РФ и представителей самопровозглашенной ДНР.
Минобороны РФ заявило, что в результате обстрела колонии в ДНР «силами ВСУ» погибли 40 и ранены 75 пленных украинцев
«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также в результате обстрела, утверждают в Минобороны, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
По мнению экспертов американского Института изучения войны, власти России вместо объявления всеобщей мобилизации поручили руководству регионов набрать как минимум по одному батальону добровольцев для отправки в Украину.
В Новосибирске руководителям некоторых предприятий начали рассылать письма от администрации с просьбой организовать встречи коллективов с военными комиссарами.
Об этом пишет «Тайга.инфо», в распоряжении которой оказалось одно из таких писем. В нем, в частности, говорится, что «решением губернатора Новосибирской области [Андрея Травникова] определено задание на формирование именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции».
Из письма следует, что Октябрьский район, на территории которого расположено предприятие, должен обеспечить набор «37 человек из граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил РФ».
Сообщения о наборе добровольческих батальонов поступают из разных регионов России. В частности, мотострелковый батальона для отправки на войну в Украину формируют в Петербурге. Подобные батальоны также создаются в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. В Москве, как выяснила «Медуза», тоже начали набор в такое подразделение, его неофициально называют «собянинским полком».
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На вопросы отвечали Вадим Мисбах-Соловьев, технический специалист «Роскомсвободы» (@roskomsvoboda) и криптоэнтузиаст, Станислав Шакиров, основатель Privacy Accelerator, а также ValdikSS, основатель проектов для обхода блокировок GoodbyeDPI и «АнтиЗапрет».
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город находится под обстрелом
Есть пострадавшие. Жителей просят оставаться в укрытиях, пишет «Политика Страны».
ФСБ заявила о задержании в селе Горицы Добровского района Липецкой области троих граждан Украины, подозреваемых в подготовке теракта
Как утверждает спецслужба, задержанные мужчина и две женщины «входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией „Правый сектор“ (признана в РФ экстремистской и запрещена) под патронажем Службы безопасности Украины».
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Под обстрелом с российской стороны ночью и ранним утром вновь оказались несколько украинских городов.
Так, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, около четырех часов утра в центральной части города зафиксировали два «прилета». Пострадали двухэтажный дом и один из вузов. Пока информации о пострадавших или погибших нет, на месте работают спасатели.
В свою очередь глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко заявил, что российские войска обстреляли Никополь из РСЗО «Град», выпустив по городу более 40 снарядов. В результате пострадали шесть частных домов и хозяйственные постройки, а также линия электропередач. Несколько тысяч жителей частного сектора остались без света.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Ночью сообщалось о взрывах и пожарах в Иловайске (Донецкая область), занятом российскими войсками.
Также поступала информация о ночных ударах по складам в Новой Каховке и Брилевке в Херсонской области. Оба населенных пункта также оккупированы российскими войсками.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Еленовке, на подконтрольной ДНР территории, устроен лагерь, где содержатся пленные украинские военные, в том числе бойцы «Азова». Недавно мы писали о том, что происходит в этом лагере, в котором, как объявили сегодня представители ДНР, в результате обстрела с украинской стороны погибли не менее 40 человек.
Американский производитель питания Kraft Heinz сокращает свое присутствие на российском рынке из-за войны в Украины
По данным «Коммерсанта», компания выставила на продажу две свои фабрики по производству детского питания — «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания.
Представители ДНР заявили о ракетном ударе ВСУ по колонии в Еленовке, в результате которого погибли 40 человек, 130 ранены
По словам замминистра информации самопровозглашенной республики Даниила Безсонова, которые приводит «Интерфакс», в колонии содержались пленные.
Удар, заявил Безносов, был, предположительно, нанесен из РСЗО HIMARS
Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.