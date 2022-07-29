Война Сто пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 июля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня посмотреть здесь.

Главные новости:

Представители ДНР и Минобороны РФ заявили о ракетном ударе ВСУ по Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Сообщается о 53 погибших и 75 раненых.

Генштаб ВСУ сообщил, что Еленовку обстреляли российские войска, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях и скрыть пытки пленных и казни.

Российскому военному Вадиму Шишимарину, приговоренному к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Украины, заменили наказание на 15 лет лишения свободы.

Российские войска ночью и утром обстреляли Харьков, Никополь и Николаев, сообщили местные власти. Есть погибшие и раненые.

Силы ВСУ, по предварительным данным, нанесли удары по Иловайску, Новой Каховке и Брилевке, которые заняты российскими военными.

Беларусь отозвала своего посла из Лондона.

DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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