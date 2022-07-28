Война Сто пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Россия нанесли ракетные удары по Киевской и Черниговской областям.
- H&M выставила свой бизнес в России на продажу.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Вчера вечером президент Украины прокомментировал удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Это ключевой мост для снабжения украинской армии. Вот что сказал Зеленский:
Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы они ни имели планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины.
В отношении главного редактора издания «Фортанга» Изабеллы Евлоевой возбудили третье уголовное дело о «фейках» о российской армии.
Как сообщил проект «Сетевые свободы», дело возбудили на основании рапорта ФСБ о том, что 27 июня в телеграме «Фортанга» появилась запись, содержащая недостоверную информацию. В тот день в телеграм-канале появились посты о потерях российской армии в Украине и об ударе по торговому центру в Кременчуге.
Сеть H&M, объявившая об уходе из России, выставила свои российские активы на продажу
Как выяснила газета «Коммерсант», покупателям предлагаются права долгосрочной аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов.
В группу H&M входят одноименные магазины, а также бренды Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday. После начала войны в Украине компания закрыла свои магазины в России, а 18 июля объявила, что уйдет из страны.
Львов, 27 июля
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Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Славянском направлении российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое — Мазановка и Пасека — Долина, успеха не имели.
- На Бахмутском направлении ВС РФ предприняли попытки штурмовых действий по направлениям Клиново — Бахмут и Мироновский — Семигорье. Эти попытки были отбиты. В направлении Видродження — Вершина российские войска имеют частичный успех, закрепляются юго-восточнее села Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка — Соледар и Стряповка — Соледар завершилась для российских сил провалом.
- Отражена попытка штурма в направлении Брускинское — Белогорка в Херсонской области. Россияне понесли потери и отошли.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Как «Единая Россия» превратилась из партии власти в партию войны. И какую роль в этом сыграли «смотрящие от Кремля». Рассказывает Андрей Перцев
Уже в самом начале войны секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак понял, что Владимир Путин еще долго будет увлечен «военно-донбасской тематикой», — и начал искать в ней нишу и для партии, и для себя. Об этом «Медузе» рассказали сразу четыре источника: два, близкие к Кремлю, и еще два, близкие к руководству «Единой России».
Такой нишей для партии сначала стала отправка грузов с гуманитарной помощью, а потом и назначения партийных «координаторов» на оккупированных территориях. Примечательно, что среди этих «координаторов» не оказалось людей спикера Госдумы Вячеслава Володина — давнего аппаратного соперника Турчака и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и мире.