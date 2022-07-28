Лавров и Макрон почти одновременно приехали в Африку. Ее называют очередным фронтом борьбы России и Запада Главное о результатах этих визитов

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Эфиопии Демеке Меконнен в Аддис-Абебе, 27 июля 2022 года Tiksa Negeri / Reuters / Scanpix / LETA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил турне по африканским странам. С 24 по 27 июля он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, обсудив с руководством этих государств вторжение России в Украину и глобальный продовольственный кризис. Лавров заявил, что причиной войны стали попытки Запада «зацепиться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира», что санкции против России «незаконны и агрессивны», что в росте цен на еду и топливо виновата «ошибочная линия ведущих западных государств» и что Россия остается надежным экспортером.

Поездку Лаврова в Африку расценили как попытку России найти новых союзников в условиях войны в Украине и разрыва с Западом. Перед визитом главы российского МИДа в газетах Египта, Конго, Уганды и Эфиопии вышла его статья о том, что Россия приветствует укрепление позиций африканских стран и готова развивать отношения с ними. «Знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю… Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее», — говорилось в статье Лаврова.

27 стран Африки в марте осудили вторжение России в Украину по итогам голосования Генассамблеи ООН. Еще 25 государств отказались выразить свою позицию, одно (Эритрея) поддержало РФ. При этом африканские страны не присоединились к санкциям в отношении России, а многие из них вообще избегают занимать какую-либо позицию по поводу вторжения в Украину, так как не могут себе позволить поссориться с Москвой или с Западом. В то же время Африка сильно страдает от последствий войны. После ее начала цены на пшеницу на континенте выросли на 60%.

Почти одновременно с Лавровым в Африку приехал президент Франции Эммануэль Макрон. С 25 по 28 июля он посетил Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Макрон, как и Лавров, говорил о войне и о продовольственном кризисе, объясняя, что и то, и другое — вина России. Кроме того, он заявил о «лицемерии» некоторых африканских стран, которые отказались прямо осудить Москву за вторжение в Украину. Кроме Макрона, на этой неделе в Африку приехал спецпредставитель США в Майк Хаммер. Он побывает в Египте и Эфиопии.

The Guardian назвал Африку очередным фронтом в борьбе России и Запада. Они усилят соперничество за континент, считают аналитики. «У России нет выбора. Столкнувшись с санкциями, она должна искать новых партнеров. Ее послание Западу ясно: ее усилия в Африке больше не будут косметическими, как 10 лет назад, а станут частью долгосрочной внешнеполитической стратегии», — считает научный сотрудник Института исследований безопасности в ЮАР Пол-Саймон Хэнди.

Преимуществом России в Африке остается память о сотрудничестве с СССР, а также то, что сейчас РФ дает африканским странам кредиты, помогает строить АЭС, продает продовольствие и оружие (и, в отличие от Запада, не обращает внимания на коррупцию или нарушения прав граждан). Кроме того, в Африке обижены на Запад за скупку вакцин от коронавируса и за то, что украинских беженцев в Европе встречали более дружелюбно, чем африканских, заявил Дэвид Макнэйр — исполнительный директор гуманитарной организации One Campaign и сотрудник африканской программы Фонда Карнеги.

Африканские лидеры адаптировались к многополярному миру, в котором «центры силы перемещаются», заявила Камисса Камара — старший советник по Африке в Институте мира и бывший член правительства Мали. По ее словам, кроме России, страны Африки наращивают сотрудничество с Китаем, Индией, Турцией. В Западной Африке, по словам Камары, Россию воспринимают как противовес влиянию бывшей метрополии — Франции. Один из примеров — Мали, откуда Франция решила вывести войска после того, как к власти в стране пришли военные, которые, как считается, пользуются поддержкой ЧВК Вагнера.

Если Лавров хотел показать, что у России есть друзья в Африке, ему это удалось. Но конкретных экономических результатов его визит не принес, считает редактор отдела бизнеса Африканской службы «Би-би-си» Завади Мудибо. Ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков отмечает, что Россия давно проигрывает конкуренцию в Африке, и целью турне главы российского МИДа было «сохранить то немногое, что есть» — дипотношения и «минимальное экономическое сотрудничество». Впрочем, Египет, который опасается «хлебных бунтов» из-за роста цен на зерно, после визита Лаврова отказался от более чем 200 тысяч тонн украинской пшеницы.

С кем еще теперь дружит Россия Оказавшись в международной изоляции, Россия начала сближение с Ираном и Турцией. То есть Путин все-таки нашел себе союзников для борьбы с Западом?