Египет разорвал контракт на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы

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Египет отказался от контрактов, в рамках которых в феврале и марте должен был получить от Украины в общей сложности 240 тысяч тонн зерна, сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Из-за войны зерно не смогли поставить в срок. Один загруженный зерновоз до сих пор не вышел из черноморского порта, а четыре других зафрахтованных для поставки зерна судна не дождались загрузки.

Теперь суда, которые должны были перевозить зерно, но не получили груз, освобождены от контрактных обязательств.

Пятый зерновоз, стоящий с грузом в порту Черноморск в Одесской области, все же планируют отправить в Египет как только это станет возможно.

Египет, напоминает Reuters, один из крупнейших в мире импортеров зерна. До войны эта страна закупала значительные партии пшеницы у Украины.

22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали два отдельных соглашения по экспорту зерна. 27 июля украинская сторона объявила, что морские порты Одесса, Черноморск и Южный возобновили работу после подписания соглашения о их разблокировании для экспорта зерна.

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