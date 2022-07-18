Власти России недавно сняли ограничения на выезд из страны. Но в Европу попасть все равно затруднительно: очереди на визу приходится ждать месяцами

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Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 15 июля власти России полностью сняли действовавшие еще с 2020 года антиковидные ограничения на передвижение: теперь граждане РФ могут свободно выезжать через сухопутные границы в страны ЕС. В условиях прерванного авиасообщения многие россияне впервые за длительное время получили возможность попасть в страны Европы — однако теперь возникла другая проблема: огромные очереди на получение визы.

Сейчас в визовых центрах многих стран — Франции, Испании и Греции — уже закончились свободные места на подачу документов на июль. Это связано как с повышенным спросом в высокий летний сезон, так и с нехваткой сотрудников в европейских консульствах.

После начала войны в Украине многие страны Европы массово высылали российских дипломатов, и РФ отвечала зеркальными мерами — поэтому теперь в посольствах европейских стран осталось крайне ограниченное количество сотрудников. Из-за этого, пишет РБК, посольство Испании рассматривает лишь 500–600 заявок в день по всей России, посольство Греции — 150 паспортов.

На сложности с записью на подачу документов во Францию, которая чаще других шенгенских стран выдавала россиянам длительные визы на пять лет, на туристических форумах жаловались еще в мае. Чтобы записаться на прием, необходимо было ждать, когда на сайте визового центра появятся свободные места: они появлялись примерно раз в неделю, и их разбирали примерно за час. Однако теперь новых слотов может не быть по несколько недель подряд; такая же ситуация наблюдается в визовых центрах Испании и Греции.

Ускорить процесс записи фактически невозможно. Сами сотрудники визовых центров утверждают, что им неизвестны точные даты и время появления новых слотов. Раньше в визовом центре Франции была опция подачи документы без очереди через VIP-зал, однако сейчас она не работает. Теперь за дополнительную плату в несколько тысяч рублей в визовом центре предлагают услуги бота, который автоматически мониторит наличие мест и записывает туда соискателей визы. При этом ожидание все равно остается долгим. Так, родственница редактора «Медузы», оплатившая услугу в июне, получила запись на подачу документов лишь через три недели. Аналогичные услуги по автоматической записи предлагают своим клиентам и многие турфирмы, каких-либо сроков они тоже не гарантируют.

Большие очереди, помимо летнего сезона и открытия границ, связаны с тем, что россияне сейчас могут получить визы не во все страны Шенгенского соглашения. Так, из-за войны выдачу туристических виз гражданам РФ полностью прекратили такие ранее популярные у россиян страны, как Чехия, Латвия, Эстония и Литва. Финляндия, которая также была одной из наиболее удобных для россиян стран для получения шенгенской визы, возобновила прием документов лишь в июле — до этого в стране действовали антиковидные ограничения. В визовые центры этой страны также сразу возникли очереди — сейчас записаться на подачу документов в Финляндию можно только на конец августа.