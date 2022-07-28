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Баррикады из мешков с песком на крыше постройки около четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Российские военные смогли в начале войны захватить территорию Чернобыльской АЭС, вероятно, благодаря внедрению агентов в украинские силовые структуры. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, посвященном попыткам России обеспечить успех вторжения с помощью своих агентов в Украине.

По информации Reuters, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает в возможном содействии россиянам по меньшей мере двоих высокопоставленных офицеров, имевших отношение к СБУ.

Один из них — замдиректора Чернобыльской АЭС Валентин Ветер (о подозрениях в его адрес уже писали украинские СМИ), полковник СБУ, отвечавший за безопасность станции. 18 февраля 2022 года он ушел на больничный из-за проблем с дыханием; к этому моменту, как отмечает Reuters, было известно, что к северу от АЭС военные перекинули через реку Припять в Беларуси понтонный мост.

Через шесть дней Россия вторглась в Украину, колонна российских военных двигалась в сторону ЧАЭС. Согласно его собственным показаниям, Ветер, который находился у себя дома в Киеве, позвонил командиру охранявших станцию нацгвардейцев и сказал ему «пощадить своих людей». Reuters отмечает, что их командир не находился у него в подчинении. Так или иначе, когда россияне прибыли на станцию, нацгвардейцы — 169 человек — сдали оружие. Когда в конце марта россияне отступили из Киевской области, пленных вывезли с территории Украины.

По данным Reuters, следствие проверяет законность действий нацгвардейцев. В Нацгвардии заявили, что ведения боя на территории ЧАЭС было бы нарушением Женевских конвенций.

Сам Ветер покинул Киев через два дня после захвата Чернобыля — по его словам, ради безопасности семьи. Он был арестован на западе Украины. Ветер подозревается в дезертирстве, однако, по информации Reuters, против него ведется и еще одно расследование по статье о госизмене. Адвокат заявил, что его подзащитному не сообщали о подозрении в госизмене; он также утверждает, что слова «пощади своих людей» не подразумевали сдачу в плен, а якобы были напоминанием командиру о том, что от него зависят много других людей.

Второй человек, которого подозревают в возможных связях с Россией, — бывший глава управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов (в украинских СМИ он упоминался как «правая рука» главы ведомства Ивана Баканова, уволенного в июле 2022 года). До назначения в службу он полтора года проработал директором государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления », а во время работы в СБУ, как утверждалось, едва не стал жертвой покушения.

По словам собеседника Reuters в украинских правоохранительных органах, Наумов «исчез» незадолго до российского вторжения. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о лишении его звания генерала, упомянув среди «предателей», «которым что-то помешало определиться, где их родина».

В июне он был задержан в Сербии на границе с Северной Македонией. При нем были найдены почти 125 тысяч долларов и почти 608 тысяч евро наличными, а также два изумруда. После этого в ГБР заявили, что подозревают его в госизмене из-за возможных сбора и передачи России данных о системах безопасности зоны отчуждения (об этом сообщал проект «Схемы»). Наумов остается под стражей в Сербии.

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Один из источников Reuters, знакомый с планом российского вторжения в Украину, заявил агентству, что Россия с ноября 2021 года посылала в Украину агентов под прикрытием, которые должны были налаживать контакты с людьми, ответственными за безопасность ЧАЭС, и обеспечить сдачу объекта России без боя. Важность объекта объясняется тем, что от него идет кратчайшая дорога для наступления на Киев. Источник также утверждает, что Чернобыль якобы служил местом, где украинские агенты России оставляли для РФ документы СБУ с информацией об украинской армии, следует из статьи. Reuters подчеркивает, что не смогло независимо подтвердить эти утверждения.

Агентство также рассказало об исторических связях меду СБУ и ФСБ. Оно привело утверждение знакомого с планом вторжения источника, согласно которому работавшие на Чернобыльской АЭС разведчики, ставшие в 1991 году сотрудниками украинских спецслужб, якобы продолжили получать приказы из Москвы и были, «по сути, сотрудниками ФСБ». Из публикации неясно, относится ли это утверждение к людям, работавшим на ЧАЭС на момент российского вторжения.

Три источника Reuters подтвердили довоенные сообщения о том, что Россия планировала поставить во главе марионеточного украинского правительства Олега Царева, бывшего депутата Верховной Рады, который в 2014 году называл себя «спикером парламента Новороссии», а затем переехал в Россию (весной 2022-го украинский суд заочно приговорил его к 12 годам). Ранним утром 24 февраля он написал в телеграме: «Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!»

Но Зеленский не капитулировал. Все ожидания Москвы, что он сбежит из Киева или пойдет навстречу российским требованиям, скоро испарились. В последующие недели украинские силы остановили продвижение российских военных на Киев. Царев так и не попал в столицу. 10 июня он разместил в телеграме рекламное объявление своей приморской гостиницы в Крыму, где одна ночь стоит полторы тысячи рублей на человека. Царев теперь проводит время в Крыму, иногда приезжая в Москву, судя по его соцсетям.

По мнению источников Reuters в Украине и России, многие «спящие агенты» Москвы не выполнили свои задачи, что, как пишет агентство, поспособствовало провалу плана российских властей захватить Киев. Собеседник, близкий к руководству пророссийских сепаратистов, назвал «клоунами» людей, на которых опирался Кремль. «Они знают немного, но всегда говорят то, что руководство хочет слышать, иначе им не заплатят», — сказал он.

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский сместил руководителей СБУ и Генпрокуратуры из-за большого, по его словам, количества коллаборантов среди сотрудников ведомств. Всего, как заявил Зеленский, в отношении работников правоохранительных органов начато более 650 уголовных дел о госизмене.

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