Зеленский уволил друга детства с поста главы Службы безопасности Украины. И отправил в отставку генпрокурора

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Президент Владимир Зеленский своими указами отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову от занимаемых должностей.

Баканова уволили по 47 статье Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем человеческие жертвы или другие тяжкие последствия. Венедиктову отправили в отставку по статье 11 закона «О правовом режиме военного положения», которая дает президенту полномочия отстранять должностных лиц.

Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что отстранил главу СБУ и генпрокурора после того, что в Украине возбудили 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и «коллаборационной деятельности» в отношении работников прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко, который занимал пост заместителя генпрокурора. О назначении нового главы СБУ не сообщалось.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского. Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года. В июне издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона во время войны.

Ирина Венедиктова — первая в истории Украины женщина — генеральный прокурор. Она занимала этот пост с марта 2020 года.

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