Politico: Зеленский хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует сменить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова четырех украинских чиновников, близких к Зеленскому, и одного западного дипломата, консультировавшего Киев по вопросу реформы СБУ.

По данным источников издания, Баканов потерял расположение президента Украины после ряда неудач и оккупации Херсона во время войны. «Мы крайне недовольны его работой и пытаемся избавиться от него», — сказал Politico высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Собеседники издания подчеркнули, что речь идет не только о Баканове, но и о решениях других высокопоставленных сотрудниках СБУ в первые часы и дни войны, из-за которых Украина, в частности, потеряла стратегически важный Херсон. Так, глава херсонского СБУ Сергей Криворучко приказал эвакуировать город до того, как российские войска взяли его штурмом, а его помощник Игорь Садохин передал россиянам карту минных полей. Обоих сотрудников СБУ задержали по обвинению в госизмене.

Кроме того, по словам украинских чиновников, российские войска 3 марта смогли легко занять Херсон из-за того, что сотрудники СБУ не взорвали в городе Антоновский мост через Днепр.

Офис президента Украины, Иван Баканов и СБУ пока это не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского. Баканов стал главой Службы безопасности Украины в августе 2019 года, спустя три месяца после того, как Зеленский стал президентом. В последнее время, пишет Politico, старые друзья общаются редко — только по правительственным вопросам.

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