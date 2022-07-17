Война Сто сорок четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- В Греции разбился украинский грузовой Ан-12, перевозивший вооружение из Сербии в Бангладеш.
- Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и острову Змеиный, утверждают украинские власти.
- В Киеве заявили, что ВСУ могут применить американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту.
- Бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича задержали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области
Актеры Мариупольского драмтеатра перебрались в Ужгород в Закарпатской области на западе Украины. 16 июля, спустя четыре месяца после бомбежки театра, они сыграли свой первый спектакль — «Крик нации».
Украинский Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил в Бангладеш 11,5 тонны сербского вооружения — осветительные и учебные мины, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович. Распространяемую информацию о том, что оружие перевозилось в Украину, он назвал «злонамеренной и ложной». На борту самолета находились восемь членов экипажа, граждане Украины. Все они погибли.
Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный, уничтожая остатки своей техники, утверждает оперативное командование «Юг».
«Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще какие следы заметать», — сказала глава пресс-центра «Юга» Наталия Гуменюк.
30 июня Минобороны РФ заявило, что «в качестве шага доброй воли» выводит гарнизон с украинского острова Змеиный в Черном море.
Как всегда, помимо сайта и приложения, за нашим онлайном можно следить в телеграм-канале «Медузы».
Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Россия пригрозила швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung уголовным делом из-за карикатуры на Путина «с отсылками к клоунаде и ЛГБТ-сообществу»
25 июня на сайте издания Neue Zurcher Zeitung вышел материал с мемами военного времени. На одной картинке Владимир Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской на лице, на другой Владимир Зеленский представлен в образе Капитана Америки.
Российские дипломаты считают, что действия журналистов нарушают статью Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство, а также статью о клевете.
Газохранилища Германии заполнены на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
При этом он призвал не поддаваться панике. По словам чиновника, страна не останется полностью без топлива, и даже если Россия перекроет газ, ФРГ будет качать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.
Британская разведка — о ситуации в зоне боевых действий
- Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Это включает в себя передвижение живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности.
- Украинские силы уже более месяца оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области, а недавние политические заявления Зеленского и вице-премьера предупреждают о предстоящих наступательных операциях, направленных на вытеснение России из районов, которые она в настоящее время контролирует.
- Российские оборонительные действия, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, на требования, высказанные министром обороны Шойгу во время недавнего визита в Донбасс, а также на атаки, которые Украина проводит против командных пунктов, узлов тылового обеспечения и сосредоточения войск. Укрепление на юге указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич задержан по подозрению в госизмене
Государственное бюро расследований Украины задокументировало факты сотрудничества подозреваемого с представителями российских спецслужб. Сообщается, что задержанный передавал Москве разведывательную информацию против Украины, в том числе составляющую государственную тайну.
Кулинич был уволен со своей должности в марте 2022 года после начала российского вторжения в Украину.
В Харькове в Киевском районе две ракеты попали в пятиэтажное «производственное здание», в результате чего начался пожар, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Известно об одной пострадавшей — 59-летняя женщина госпитализирована.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Ежедневный отчет американского Института изучения войны
- Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы. Оно вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, скорее всего, будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных атак, сосредоточенных на направлениях Славянск-Северск-Бахмут.
- Кремль, вероятно приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха России в этих усилиях.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе Северска и Бахмута, а также обстреливали украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.
- Российские оккупационные власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу действий украинских партизан, усиливая административные режимы на оккупированных территориях.
В ночь на 17 июля российские войска провели массированный ракетный обстрел города Николаева, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его сведениям, зафиксированы пожары на двух промышленных предприятиях. Данных о возможных жертвах или пострадавших не поступало.
Одесса, 16 июля
В результате ракетного удара, нанесенного по Одессе 16 июля, загорелись складские помещения коммерческой компании. Площадь пожара, который тушили шесть часов, составила десять тысяч квадратных метров. Пострадал один человек.
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что объектом атак станет Крымский мост. «Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом… Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает», — заявил он, пояснив, что Крымский мост проходит по территориальным водам Украины.
На эти заявления уже ответил российский сенатор Андрей Клишас. «Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале.
Грузовой самолет «Антонов», принадлежащий украинской авиакомпании «Меридиан», разбился вечером 16 июля недалеко от города Кавала на севере Греции, сообщает Associated Press.
Лайнер совершал рейс из Сербии в Иорданию. Незадолго до аварии пилот сообщил местным авиадиспетчерам о проблемах с одним из двигателей и запрашивал экстренную посадку.
Как утверждают греческие СМИ, на борту находилось восемь человек, самолет перевозил 12 тонн «опасных материалов», в основном взрывчатых веществ. По свидетельству очевидцев, после крушения они слышали взрывы в течение двух часов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА «Орлан-10».
- На Славянском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
- На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Новолуганск, Берестово, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские войска грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Россияне нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.
- На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибугское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий в регионе.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. Начался 144-й день войны в Украине. В этой трансляции «Медуза» будет следить за главными событиями, происходящими в стране и остальном мире.