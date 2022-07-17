Война Сто сорок четвертый день

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

В Греции разбился украинский грузовой Ан-12, перевозивший вооружение из Сербии в Бангладеш.

Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и острову Змеиный, утверждают украинские власти.

В Киеве заявили, что ВСУ могут применить американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту.

Бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича задержали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!