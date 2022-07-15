«Омбудсмен» ДНР сообщила о смерти пленного британца Пола Ури «от болезней и стресса» В ДНР заявляют, что он был профессиональным военным. Его мать говорила, что сына не взяли в армию и он стал волонтером

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Донецк Егор Алеев / ТАСС

Британец Пол Ури, которого держали в плену в самопровозглашенной Донецкой народной республике, умер 10 июля «от болезней и стресса». Об этом объявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

В заявлении Морозовой говорится, что у Пола Ури, попавшего в плен в апреле, «был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы».

«Омбудсмен» ДНР заявила, что международные организации и британские власти были уведомлены о факте пленения Ури, однако не предприняли никаких действий для его освобождения. В связи с этим, говорится в заявлении Морозовой, Ури «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине», что усугубило его состояние здоровья.

Морозова также утверждает, что британцу не предоставили необходимые медикаменты по линии Международного комитета Красного креста. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — заявила она.

В заявлении «омбудсмена» ДНР утверждается, что Ури — профессиональный военный. Он якобы «занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины».

В апреле, когда стало известно о пленении Пола Ури, британские СМИ сообщали, что в Украине он находился как волонтер гуманитарной миссии. Вместе с Ури в плен попал еще один британец-волонтер — 22-летний Дилан Хилли.

Мать Пола Ури Линда рассказала Sky News, что ее сын «не попал в армию», поэтому решил работать в гуманитарной сфере. Она также добавила, что у ее сына есть семья и дети.

Работающая в Украине британская гуманитарная организация Presidium Network распространила заявление Линды Ури, в котором, в частности, она говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему необходим инсулин. Мать Пола Ури также сообщила, что обратилась за помощью в МИД Великобритании. В британском министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что окажут всю возможную поддержку, писала The Guardian, отмечая, что оба британца, попавших в плен, не имеют большого опыта участия не только в военных, но и в гуманитарных операциях.

В начале июля в ДНР объявили, что Дилану Хилли и еще одному британцу — Эндрю Хиллу — предъявлены обвинения по статьям о наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Аналогичные обвинения в ДНР ранее предъявили британцам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну. Суд ДНР приговорил их к смертной казни.

Власти Великобритании заявили, что не будут вести переговоры с Россией или представителями ДНР, а обсуждают судьбу Пиннера и Эслина с властями Украины.

В ДНР действовал мораторий на смертную казнь до 1 января 2025 года, но 12 июля его отменили.