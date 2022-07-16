Война Сто сорок третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 июля можно почитать здесь.
Главные новости:
- В ночь на 16 июля и утром обстрелам подверглись Чугуев в Харьковской области и Никополь в Днепропетровской области. Также ракетный удар российские войска нанесли по территории Одесской области.
- Российские войска вечером 15 июля обстреляли Днепр ракетами. Три человека погибли, 15 ранены.
- Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью
- Пророссийские администрации Запорожской и Херсонской областей запретили «дискредитацию» органов власти РФ.
- Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны Украины, заявил губернатор.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска ранним утром 16 июля обстреляли поселок Теткино. По его словам, повреждены несколько домов, жители не пострадали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Украина обвинила крупнейшие западные банки в пособничестве военным преступлениям
Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью.
Письма за подписью Устенко, как стало известно The Financial Times, были направлены в PMorgan, HSBC, Citi и Crédit Agricole. Советник президента Украины указал в посланиях, что эти банки, продолжая сотрудничество с Россией, фактически становятся пособниками военных преступлений.
Устенко заявил, что предоставляя кредиты компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, банки «продлеваю войны» и пригрозил, что они не будут допущены к участию в послевоенном восстановлении Украины.
В интервью FT Устенко также заявил, что украинские правоохранительные органы собирают информацию о подобном сотрудничестве с Россией, а после окончания войны Минюст Украины собирается обращаться по этому поводу в Международный уголовный суд (МУС).
МУС, напоминает The Financial Time, не может рассматривать иски против правительств или корпораций, но в его компетенцию входят дела в отношении физических лиц, включая руководителей коммерческих структур. Россия отказалась от сотрудничества с МУС еще в 2016 году.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
14 июля российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы — города, который находится далеко от линии фронта.
Ракеты попали в Дом офицеров, медицинский центр, офисное здание, магазин и десятки ближайших жилых домов. В результате обстрела погибли 23 человека, трое из них — дети. Десятки человек пострадали.
Минобороны РФ 15 июля заявило, что целью атаки был Дом офицеров, где в тот момент якобы проходила встреча украинского командования и «иностранных поставщиков вооружений».
«Медуза» рассказывает, что происходило в Виннице на следующий день после обстрела.
Также за последние несколько часов, по данным украинских властей, обстрелу подвергся Никополь (Днепропетровская область) и Одесская область.
Глава госадминистрации Днепропетровской Валентин Резниченко заявил, в результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей.
Пресс-секретарь Одесской областной госадминистрации Сергей Братчук в свою очередь рассказал, что российская ракета, по предварительным данным Х-101, запущенная с самолета Ту-95, попала в склад производственно-торговой компании. Склад загорелся. Охранники предприятия, по его словам, соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги и не пострадали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Российские войска обстреляли ракетами город Чугуев в Харьковской области. Сообщается о как минимум двух погибших.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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