Война Сто сорок третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 июля можно почитать здесь.

Главные новости:

В ночь на 16 июля и утром обстрелам подверглись Чугуев в Харьковской области и Никополь в Днепропетровской области. Также ракетный удар российские войска нанесли по территории Одесской области.

Российские войска вечером 15 июля обстреляли Днепр ракетами. Три человека погибли, 15 ранены.

Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью

Пророссийские администрации Запорожской и Херсонской областей запретили «дискредитацию» органов власти РФ.

Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны Украины, заявил губернатор.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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