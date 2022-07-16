Помощник Путина рассказал, что Россия планирует избавиться от SWIFT

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Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений , пишет ТАСС.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин, выступая на форуме «Территория смыслов».

Помощник президента отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить, «как настраивать платежи», пишет РИА Новости. Орешкин добавил, что с партнерами из Китая обсуждаются «и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию».

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После вторжения России в Украину в феврале 2022 года от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие» и «Россию».

В июле банк «Тинькофф» приостановил совершение исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, Газпромбанк повысил комиссию за такие переводы, а Райффайзенбанк в то же время предупредил, что такие переводы могут долго обрабатываться.

С 2014 года в России для внутрироссийских переводов действует Система передачи финансовых сообщений Банка России. Ее создали после того, как начались разговоры об отключении России от SWIFT из-за войны на востоке Украины и присоединения Крыма.

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