При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена После начала вторжения девочку увезли из Киева подальше от войны. Ирина рассказывала, как это было

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14 июля российские военные нанесли ракетный удар по центру Винницы. В Минобороны РФ утверждают, что его целью был местный Дом офицеров, где якобы проходило «совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений».

Судя по свидетельствам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, обстрелам подверглись не военные, а гражданские объекты: офисное здание, магазин, медицинский центр, концертный зал (тот самый Дом офицеров, в четверг там должен был пройти концерт певицы Roxolana), десятки жилых домов. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 23 человека, в том числе трое детей в возрасте до десяти лет. За медицинской помощью обратились 197 человек. 80 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Самая младшая из погибших — четырехлетняя Лиза. Ее матери, 33-летней Ирине Дмитриевой, при обстреле оторвало ногу. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Дмитриева — дизайнер и блогер, работает в рекламном отделе издательского дома «Картель» в Киеве. В своем (на ее аккаунт были подписаны четыре тысячи человек, сейчас эта цифра выросла до 90 тысяч) она регулярно делилась опытом воспитания дочери, у которой диагностировали синдром Дауна.

«Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из своих. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш малыш. Наша маленькая Лиза», — сообщили после обстрела Винницы во Всеукраинской благотворительной организации «Даун Синдром».

За несколько часов до обстрела Ирина Дмитриева опубликовала сторис о том, как она ведет дочку на занятие к логопеду.

По рассказам знакомых, до войны Ирина с Лизой жили в Киеве. С мужем Артемом Ирина в разводе, но отец продолжал поддерживать связь с дочерью.

Накануне 24 февраля, перед началом российского вторжения в Украину, Лизу из детского сада забрал отец. Наутро из-за бомбежек Артем не сумел привезти ребенка к матери и уехал с дочкой из города в безопасное место.

«Я даже не успела ее поцеловать и обнять. И не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась почему. Теперь это мой талисман», — написала Ирина в инстаграме.

Через несколько дней она перебралась из Киева в Винницу, где живут ее родители. Винница находится примерно в 400 километрах от фронта.

На десятый день войны Лизе исполнилось четыре года. Матери и дочери пришлось отпраздновать этот день вдали друг от друга.

10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече.

Они поддерживали связь по телефону: «Она говорит мне: „Мама, бу бу, любу“. И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит!»

7 апреля Ирина наконец воссоединилась с дочерью — через 42 дня разлуки. Женщина опубликовала видео о том, как они едут вместе в машине, — под песню Макса Барских «Буде весна». «Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: „Мама, мама, мама…“ Гладила меня по лицу, обнимала. Это было невероятно и очень эмоционально. Я каждый день представляла нашу встречу, не знала, какая будет ее реакция», — писала Ирина.

В мае Дмитриева рассказывала, что дочери поставили диагноз ревматоидный артрит. Он был вызван перенесенным инфекционным заболеванием и коронавирусом. Из-за болезни девочка начала хромать, тянуть ногу и жаловаться на боль. После обследования ей было назначено длительное лечение. Тогда же Ирина сообщила, что Лиза возобновила занятия у логопеда, которые проходили четыре раза в неделю.

В июне Лиза на неделю съездила в Киев к отцу, по которому очень скучала. За неделю до обстрела Винницы Ирина опубликовала серию снимков из фотосессии с дочерью в сиреневых платьях на фоне лавандового поля. В этих постах она откровенно рассказывала о новых проблемах воспитания Лизы — возрастном «кризисе трех лет».

Честно, мои нервы не выдерживают. Мне приходится постоянно орать, а этого я очень не люблю делать, особенно поднимать голос на Лизу. Ее поведение ужасно. Не слушается, делает все наоборот, намеренно. Одеваемся сейчас с истерикой. Постоянное ее «нет» на все, что я скажу, делает разный вред. Куда подевался мой ангел? Она была послушным ребенком. Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период. Но записала ее уже к психологу.

Ирина также написала пост о том, как сумела принять диагноз своей дочери.

Есть высказывание, которое мне очень нравится и которым я пользуюсь: «Не оглядывайся назад, там уже ничего не изменишь. Но у тебя есть силы и возможности, чтобы изменить свое будущее!»

Раньше я думала (как все наверняка), что особые дети рождаются только у алкоголиков и наркоманов. Так навязывало общество. Я родила в 29, готовились с мужем тщательно, планировали беременность, считали дни, принимали витамины, не курили (я вообще не курю), не употребляли алкоголь. После рождения Лизы было непонятно врачам, нам, родственникам, почему так произошло? Я даже ходила к разным знахаркам, нумерологам, астрологам, экстрасенсам… Очень много специалистов и генетиков разных обошла. Хотела найти ответ на вопрос, ПОЧЕМУ? Почему мы? Это не давало мне покоя. Конечно, я любила своего ребенка, но хотела знать конкретный ответ на вопрос. Врачи говорили, что это сбой системы, ведь по генетике у нас все хорошо. Но я хотела знать больше, чувствовала незакрытый гештальт. Позже я получила свой ответ. Стало легче, попустило. Этот вопрос закрыт навсегда. И не думала, а что бы было, если бы не диагноз… Уже уверенно двигалась вперед. Есть высказывание, которое мне очень нравится и которым я пользуюсь: «Не оглядывайся назад, там уже ничего не изменишь. Но у тебя есть силы и возможности, чтобы изменить свое будущее!»

Вечером 14 июля президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 141-го дня войны сказал:

Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

Среди погибших сегодня в Виннице — девочка, ей было четыре года, ее зовут Лиза. Россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан.

Детская коляска Лизы после обстрела в Виннице, 14 июля 2022 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Первая леди Украины Елена Зеленская, в свою очередь, рассказала, что знала погибшую Лизу — они вместе снимались в рождественском видео в декабре 2021 года.

Сегодня мы с ужасом увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. И потом, читая новости, я осознала, что знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла от российской ракеты.

Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео к рождественским праздникам. Светлый, искренний, радостный ребенок, выросший в любви. Маленькая озорница тогда за полчаса успела разрисовать красками не только себя и свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера.

К своему посту Зеленская добавила фрагмент ролика с участием Лизы, где дети разукрашивают игрушки для елки в офисе президента Украины.