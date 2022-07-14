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Винница Удары по Дому офицеров и жилым домам в центре города. Киев заявил, что ракеты «Калибр» выпустили с российской подлодки в Черном море

Источник: Meduza

14 июля по Виннице нанесли ракетный удар. В офисе президента Украины утверждают, что подводная лодка, находившаяся в Черном море, выпустила по городу крылатые ракеты «Калибр». Под обстрел попали офисное здание, жилые дома, а также Дом офицеров, где вечером должен был пройти концерт. В Минобороны РФ неофициально заявили, что нанесли удар по Дому офицеров, где якобы находился временный пункт украинских сил. По последней информации, погиб 21 человек, еще около 90 получили ранения.

ГСЧС Украины
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
ГСЧС Украины

Ракетный удар по Виннице