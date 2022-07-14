Винница Удары по Дому офицеров и жилым домам в центре города. Киев заявил, что ракеты «Калибр» выпустили с российской подлодки в Черном море

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

14 июля по Виннице нанесли ракетный удар. В офисе президента Украины утверждают, что подводная лодка, находившаяся в Черном море, выпустила по городу крылатые ракеты «Калибр». Под обстрел попали офисное здание, жилые дома, а также Дом офицеров, где вечером должен был пройти концерт. В Минобороны РФ неофициально заявили, что нанесли удар по Дому офицеров, где якобы находился временный пункт украинских сил. По последней информации, погиб 21 человек, еще около 90 получили ранения.

ГСЧС Украины

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

ГСЧС Украины ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

ГСЧС Украины