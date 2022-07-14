Винница Удары по Дому офицеров и жилым домам в центре города. Киев заявил, что ракеты «Калибр» выпустили с российской подлодки в Черном море
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14 июля по Виннице нанесли ракетный удар. В офисе президента Украины утверждают, что подводная лодка, находившаяся в Черном море, выпустила по городу крылатые ракеты «Калибр». Под обстрел попали офисное здание, жилые дома, а также Дом офицеров, где вечером должен был пройти концерт. В Минобороны РФ неофициально заявили, что нанесли удар по Дому офицеров, где якобы находился временный пункт украинских сил. По последней информации, погиб 21 человек, еще около 90 получили ранения.