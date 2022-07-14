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ГСЧС Украины

По меньшей мере 20 человек, включая трех детей, погибли, еще десятки человек получили ранения в результате ракетного удара по городу Винница в центральной Украине. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным Национальной полиции, более 90 человек обратились за медицинской помощью.

По данным полиции Украины, три российских ракеты попали в здание с офисными помещениями. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу. «Страна.ua» пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта «Юбилейный» и памятник ВВС Украины. В офисе президента Украины говорят, что удар нанесли крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки, находящейся в Черном море. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом. «Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?» — заявил Зеленский.

В Минобороны РФ пока это не комментировали. Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что спросила у российского министерства, куда нанесли удар военные, а ей дали такой ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков».

Украинские и российские СМИ в то же время указывают, что Дом офицеров — это культурный центр, а не военный объект. 14 июля там собиралась дать концерт украинская певица Roxolana (настоящее имя — Роксолана Сирота). Она утверждает, что во время обстрела Винницы погиб один из участников ее команды, еще один тяжело ранен.

Прокуратура Винницкой области начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством (часть 2 статья 438 УК Украины).

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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