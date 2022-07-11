В городе Часов Яр Донецкой области десятки человек оказались под завалами после попадания ракеты в пятиэтажку. Погибли 26 человек В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар по «националистам»

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Miguel Medina / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 9 июля в результате обстрела города Донецкой области оказались разрушены две жилых пятиэтажки, сообщили президент Украины Владимир Зеленский и госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из домов, рассказал глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, полностью обрушились два подъезда. Десятки человек оказались под завалами, их разбирают вторые сутки. Точное число погибших пока неизвестно. По состоянию на 14:30 мск 11 июля из-под завалов достали тела 26 погибших, девять человек нашли живыми.

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Власти Украины обвинили в ударах по Часову Яру российских военных. По словам главы обладминистрации Павла Кириленко, россияне обстреляли город из ракетной системы залпового огня «Ураган». В свою очередь руководство ГСЧС и группировка объединенных сил ВСУ заявили, что удар был нанесен по городскому общежитию из ракетных комплексов «Искандер».

«Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали», — сказал Зеленский в видеообращении, пообещав, что все, кто обстреливает украинские города, будут найдены.

Минобороны РФ упомянуло удар по Часову Яру только через два дня, заявив об «уничтожении националистов». В сводке от 11 июля ведомство сообщило, что «высокоточным оружием наземного базирования» в районе населенного пункта был уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. «В результате удара уничтожено более трехсот националистов», — говорится в сообщении. При этом неясно, когда, по версии Минобороны РФ, был нанесен удар.

Российская пропаганда заявляет, что на территории общежития находились военные ВСУ. Такую версию, в частности, опубликовали известный прокремлевский блогер Рыбарь и телеграм-канал «Война с фейками». Они утверждают, что ракета попала в общежитие, где размещались украинские военные и иностранные наемники. При этом, по версии Рыбаря, в здании все-таки продолжали жить гражданские, «отказавшиеся от переселения».

В качестве доказательства своей версии Рыбарь и «Война с фейками» приводят фотографию «мужчины в военной форме», которого спасатели нашли, как утверждается, под обломками. На снимке изображен человек в зеленой футболке без опознавательных знаков или нашивок, по которым можно однозначно утверждать, что он военный.

В свою очередь корреспонденты Reuters поговорили с жителями дома, которым удалось спастись при обстреле. «Мы побежали в подвал, было три попадания, первый (снаряд попал) куда-то на кухне», — рассказал один из собеседников агентства.

«Второй (удар) я даже не помню, была вспышка. Мы побежали ко второму подъезду, а потом сразу в подвал. Сидели там всю ночь до утра, — сказала Reuters 64-летняя местная жительница Людмила. — Что мы им сделали? Что им сделали наши люди, чтобы по ним так бить? Было темно, а потом все началось».

С начала июля Часов Яр обстреливали как минимум трижды, следует из сводок Минобороны РФ. Так, днем 2 июля ведомство заявило об уничтожении в районе города. Днем 9 июля министерство отчиталось, что «высокоточное оружие ВСК РФ» уничтожило ангар с американскими гаубицами М777 и «до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка». Днем 9 июля власти областной администрации сообщили об обстреле железнодорожной станции в Часовом Яре, в результате чего несколько человек получили легкие контузии.

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Удары по Часову Яру могут быть частью усилий россиян по разрушению транспортной инфраструктуры вокруг Бахмута, предполагает американский . Эксперты отмечают, что российские силы стали более интенсивно наносить артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута.

К востоку от Бахмута, как ранее писала «Медуза», занимают оборону украинские части, в начале июля выведенные из Лисичанска. Трасса Т0504, в пяти километрах от которой находится Часов Яр, связывает Бахмут с территориями, подконтрольными властям Украины. В свою очередь железнодорожная станция Часов Яр — часть Донецкой железной дороги, обслуживающей Донбасс, Запорожскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины.

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