Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Власти Донецкой области обвинили Россию в обстреле жилого дома из «Ураганов». Есть погибшие, под завалами остаются больше 30 человек

Источник: Meduza

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области Украины, сообщил глава региональной администрации Павел Кириленко.

Он утверждает, что вечером 9 июля российские войска обстреляли дом из ракетной системы залпового огня «Ураган». В доме полностью уничтожили два подъезда.

По словам местных жителей, которые приводит Кириленко, под завалами, предположительно, находятся 34 человек, в том числе девятилетний ребенок. Спасатели установили контакт с двумя людьми, оказавшимися под завалами.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Хроника войны

Война Сто тридцать седьмой день

Хроника войны

Война Сто тридцать седьмой день