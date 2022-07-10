Власти Донецкой области обвинили Россию в обстреле жилого дома из «Ураганов». Есть погибшие, под завалами остаются больше 30 человек
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По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области Украины, сообщил глава региональной администрации Павел Кириленко.
Он утверждает, что вечером 9 июля российские войска обстреляли дом из ракетной системы залпового огня «Ураган». В доме полностью уничтожили два подъезда.
По словам местных жителей, которые приводит Кириленко, под завалами, предположительно, находятся 34 человек, в том числе девятилетний ребенок. Спасатели установили контакт с двумя людьми, оказавшимися под завалами.
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