Война Сто тридцать седьмой день
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Канада вернет Германии отремонтированную российскую турбину для газопровода «Северный поток»
Ранее Канада отказывалась делать это из-за санкций на российское газовое оборудование. Правительство страны сообщило, что их временное и выборочное ослабление поддержит «способность Европы получить доступ к надежной и доступной энергии, поскольку они продолжают переход от российской нефти и газа».
Одновременно с этим шагом Канада объявила, что расширит санкции против энергетического сектора России. Новые санкции Канады «будут распространяться на наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов, транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин».
Тетеревское, Киевская область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Северском направлении российские войска наносили авиаудары и вели артиллерийские обстрелы, а также проводили разведку с помощью беспилотниках.
- На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск. С территории Белгородской области был нанесен удар по Харькову крылатой ракетой «Искандер».
- На Славянском направлении противник нанес огневой урон позициям украинских войск и провел боевую разведку штурмовой группой в районе Долины, однако успеха не имел и отступил.
- Активных действий на Краматорском и Бахмутском направлении российские войска не предпринимали.
- Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по двум командным пунктам противника, скоплению техники и полевым складам боеприпасов в районе Чернобаевки.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В городе Часов Яр в Донецкой области разрушен пятиэтажный жилой дом. Под завалами находятся десятки людей
Как утверждает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, российские войска обстреляли дом из ракетной системы залпового огня «Ураган».
По его словам, спасатели достали из-под завалов пять человек и тела шести погибших. Еще около 30 человек находятся под завалами.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Российские войска взяли село Григоровка в Луганской области
Об этом заявил посол самопровозглашенной ЛНР в РФ Родион Мирошник.
«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — утверждает Мирошник.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.