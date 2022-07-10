Конгрессвумен с украинскими корнями Виктория Спартц заявила, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может быть связан с Россией. Киев заявил, что это «российская пропаганда»

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Виктория Спартц Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty Images

8 июля член палаты представителей конгресса США заявила, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть связан с властями России. Об этом она сообщила в письме (.pdf), направленном президенту США Джо Байдену.

Спартц попросила Белый дом помочь конгрессу в его расследовании и предоставить данные о проверках, проведенных американскими властями в отношении Ермака. «Основываясь на различных разведданных, действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные утверждения», — сказала Спартц. В открытой части письма конкретные «серьезные утверждения» не упоминаются.

9 июля представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что действия и заявления Виктории Спартц «являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США».

Представитель МИДа посоветовал Спартц не пытаться «заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны» в Украине. Николенко считает, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что «только и рассчитывают в Кремле». «Особенно цинично выглядят манипуляции относительно Украины и ее руководства со стороны конгрессвумен украинского происхождения», — добавил он.

Виктория Спартц в ответ призвала украинский МИД вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению «с той серьезностью, которой требуют вопросы о господине Ермаке». Американский политик перечислила несколько серьезных обвинений, выдвинутых в адрес Ермака, и предложила главе офиса президента Украины лично ответить на них. Среди них:

утечка информации о спецоперации Украины по ;

плохое руководство неудачными переговорами с Россией перед войной;

попытки убедить власти Украины, что Россия не нападет на страну в феврале, несмотря на данные западных спецслужб;

потеря Херсонской области и ее оккупация российскими войсками;

затягивание срочных закупок военного оборудования через министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

затягивание через своего заместителя Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

«Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить, — глава офиса президента Андрей Ермак», — заявила Спартц.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский, а также представители российских властей пока не комментировали случившееся.

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