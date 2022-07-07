Как Госдума изменила Россию за один день. Максимально коротко Вот что депутаты успели разрешить и запретить на последней сессии перед каникулами

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В последний день работы Госдума (кто бы сомневался) ввела множество запретов. За «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта» теперь можно сесть на 20 лет; столько же можно получить за вербовку наемников. До семи лет будут давать за несанкционированный выезд за границу при наличии допуска к гостайне, до трех лет — за «злостное нарушение правил, призванных обеспечить устойчивое функционирование интернета» (знать бы еще, что это). За рецидив «пропаганды нацизма» теперь можно сесть на четыре года (раньше это было административное правонарушение). Получать данные о владельцах недвижимости из реестра без их согласия теперь нельзя (никаких больше расследований о «ЛСДУЗ» и «ЙФЯУ9»). Иностранные IT-гиганты, отказывающиеся выполнять «закон о приземлении», будут платить огромные штрафы — до 20% от годовой выручки.

Но и разрешили депутаты немало! Правительству разрешили вводить спецмеры в экономике (в том числе работу ночью, в выходные и праздники) для обеспечения проведения контртеррористических «и иных» операций за рубежом. Офицеры ФСБ и СВР смогут продолжать служить и после достижения предельного возраста, а банки — вводить отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц. Новому «движению детей и молодежи» — быть, но название для него пока не утвердили. Российскому магазину приложений — тоже быть, его теперь будут устанавливать на все телефоны в обязательном порядке. А еще полиграфические краски на спирту вывели из-под действия акцизов.

Фото на обложке: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС