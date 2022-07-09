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новости

Война Сто тридцать шестой день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • Глава Луганской области заявил, что на фронте «не наблюдается» оперативной паузы. По его словам, россияне продолжают попытки наступления из Луганской области в Донецкую. Институт изучения войны заявил, что это ограниченные наступательные действия, чтобы не дать украинцам перехватить инициативу.
  • В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Ранее об этом писали «Важные истории».
  • Российское посольство в Оттаве назвало новые санкции Канады, под которые попал в том числе патриарх Кирилл, «хамством» и «мракобесием». Посольство пообещало «адекватный» ответ.
  • Канада решила вернуть в Германию попавшую под санкции турбину для газопровода «Северный поток- 1», сообщил источник Reuters. Ранее Россия снизила подачу газа в Европу по газопроводу, ссылаясь на отсутствие турбины.
  • В Берлине россиянке, попавшей под санкции после начала войны, запретили продавать квартиру. Это первый случай запрета на продажу недвижимости в столице ФРГ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Реакции на приговор Алексею Горинову — московскому мундепу, которому дали семь лет за то, что он назвал войну войной

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:

Для того, чтобы Горинова «прогнать» за месяц от возбуждения дела до приговора, должны быть задействованы несколько десятков, если не сотен человек — оперативники, следователи, начальники, прокуроры, помощники, канцелярия в судах, судьи. Процесс был очевидно ускорен.

Мундеп Елена Котеночкина (проходила по делу вместе с Гориновым, находится за границей:

Я и Алексей, мы были шокированы действиями Путина в Украине — агрессивной войной. <…> Я знала, что будет обвинительный приговор, но что по всей суровости, как просил прокурор, — это был для меня шок. Как и для всех, кто следит за этим делом.

Политик Дмитрий Гудков:

За убийство столько дают, за изнасилование от трех до шести, за разбойное нападение до восьми лет. Это что, за два слова на заседании муниципального совета семь лет? Они совсем с ума сошли.

Приговор Алексею Горинову

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов назвал войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Приговор Алексею Горинову

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов назвал войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

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Власти сообщили о ракетном ударе по Харькову. В результате пострадали три человека

По предварительным данным, удар был нанесен по одному из жилых районов города, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.

В результате удара ранения получили три человека, заявил позднее представитель Нацполиции Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Российские войска обстреляли Кривой Рог. В результате погибли два человека

Погибшие — 41-летняя женщина и 20-летняя девушка, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, обстрелу подвергся жилой район Кривого Рога. Повреждена школа и несколько жилых домов, сгорел один автомобиль.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Офис генпрокурора Украины: с начала войны погибли или пострадали не менее 994 детей

За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось — 347. Возросло количество раненых — свыше 647, сообщил Офис генпрокурора Украины.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области (348), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68) и Луганской (61).

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Coldplay спели песню группы «Океан Ельзи» в Варшаве

Видео исполнения композиции выложил в фейсбуке украинский комик и музыкант Иван Марунич.

«Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню „Обійми“ [группы] „Океан Ельзи“ вместе с парнем, встреченным на набережной Вислы. В какое время мы живем…», — подписал видео Марунич.

Глава Луганской области заявил, что «пока никакой оперативной паузы не наблюдается»

По словам Сергея Гайдая, российские войска пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области в Донецкую область.

«Вооруженные формирования россиян мы стараемся сдерживать по всей линии фронта. Они не оставляют попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. <…> Только ночью они провели восемь артиллерийских обстрелов, три минометных, а также нанесли 9 ракетных ударов», — заявил Гайдай.

Он добавил: «Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью».

Институт изучения войны, ранее заявивший, что Россия взяла оперативную паузу после захвата Луганской области, в новой сводке пояснил, что операвтивная пауза не означает полного прекращения боевых действий и что россияне продолжают ограниченное наступление, чтобы не дать украинцам перехватить инициативу и перейти контрнаступление.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Губернатор Донецкой области сообщил об утренних обстрелах

Как сообщил Павел Кириленко, с утра российские войска нанесли удары по Дружковке, Славянску, Часову Яру, Горняку, Кодеме, Семигорью, Новолуганской и Углегорской ТЭС.

В результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры (среди них больница, дворец культуры, железнодорожная станция) и жилые дома.

Есть раненые и как минимум один погибший. «Единственный правильный выход — эвакуация!» — заявил Кириленко.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Ежедневная сводка американского Института изучения войны

  • Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия севернее Славянска.
  • Россияне продолжили попытки продвинуться из Лисичанска в направлении к Северску (Донецкая область), но подтвержденных территориальных завоеваний не было.
  • Российские силы начали штурм Дементиевки (Харьковская область), чтобы нарушить украинские наземные линии связи вдоль трассы T2117.
  • Российские силы продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область, чтобы восстановить утраченные позиции.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем на фронте.

Ежедневная сводка британской военной разведки

  • Россия перебрасывает резервы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.
  • Большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, в качестве основного транспорта будет использовать бронемашины МТ-ЛБ (также известны как «мотолыга»), снятыми с долговременного хранения.
  • Хотя МТ-ЛБ ранее находились на вооружении обеих сторон в качестве вспомогательных машин, Россия долго считала их непригодными для большинства задач по транспортировке пехоты на передовой.
  • Изначально «мотолыга» была разработана в 1950-х годах как тягач для перевозки артиллерии. Этот транспортер имеет очень ограниченную броню, а для защиты на нем установлен только пулемет.
  • В феврале большинство российских штурмовых подразделений первого эшелона были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2, имеющими броню толщиной до 33 мм и оснащенными мощной 30-мм автопушкой и пусковой установкой противотанковых ракет.
  • Несмотря на недавнее заявление президента Путина о том, что российские военные «даже не начинали» свои действия в Украине, многие из их подкреплений используют устаревшее или неподходящее оборудование.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • На Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались установить контроль над Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе поселка Доломитное.
  • На Краматорском направлении россияне пытаются продвинуться в районе поселка Григоровка Донецкой области. Бои продолжаются.
  • На Харьковском направлении противник ведет оборону занятых ранее рубежей. На этом и других направлениях продолжаются артиллерийские и авиационные обстрелы.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Обращение по итогам предыдущего дня войны Зеленский записал из поезда

Украинский президент рассказал, что весь день работал в Днепропетровской области, в частности, в Днепре и Кривом Роге (это родной город Зеленского).

Сегодня обратился к парламенту Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламентам стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой.

Надеюсь, что и три оставшихся страны ЕС поймут, что эти обращения — не о политике, а о защите нашей свободы (общей, кстати), а значит, мы придем к тому, что однажды я смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции.

Зе!Президент

Главные новости за ночь

  • В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Ранее об этом писали «Важные истории».
  • Российское посольство в Оттаве назвало новые санкции Канады, под которые попал в том числе патриарх Кирилл, «хамством» и «мракобесием». Посольство пообещало «адекватный» ответ.
  • Канада решила вернуть в Германию попавшую под санкции турбину для газопровода «Северный поток- 1», сообщил источник Reuters. Ранее Россия снизила подачу газа в Европу по газопроводу, ссылаясь на отсутствие турбины.
  • В Берлине россиянке, попавшей под санкции после начала войны, запретили продавать квартиру. Это первый случай запрета на продажу недвижимости в столице ФРГ.
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в мае потребовал от украинского лидера объяснений, почему его апрельский визит в Киев был отменен в последний момент. Владимир Зеленский назвал это недоразумением, рассказали источники Der Spiegel.

Привет. Сегодня 136-й день войны России с Украиной. Мы продолжаем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать тут.