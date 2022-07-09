Война Сто тридцать шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Глава Луганской области заявил, что на фронте «не наблюдается» оперативной паузы. По его словам, россияне продолжают попытки наступления из Луганской области в Донецкую. Институт изучения войны заявил, что это ограниченные наступательные действия, чтобы не дать украинцам перехватить инициативу.

В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Ранее об этом писали .

Российское посольство в Оттаве назвало новые санкции Канады, под которые попал в том числе патриарх Кирилл, «хамством» и «мракобесием». Посольство пообещало «адекватный» ответ.

Канада решила вернуть в Германию попавшую под санкции турбину для газопровода «Северный поток- 1», сообщил источник Reuters. Ранее Россия снизила подачу газа в Европу по газопроводу, ссылаясь на отсутствие турбины.

В Берлине россиянке, попавшей под санкции после начала войны, запретили продавать квартиру. Это первый случай запрета на продажу недвижимости в столице ФРГ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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