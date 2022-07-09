Война Сто тридцать шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Глава Луганской области заявил, что на фронте «не наблюдается» оперативной паузы. По его словам, россияне продолжают попытки наступления из Луганской области в Донецкую. Институт изучения войны заявил, что это ограниченные наступательные действия, чтобы не дать украинцам перехватить инициативу.
- В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Ранее об этом писали «Важные истории».
- Российское посольство в Оттаве назвало новые санкции Канады, под которые попал в том числе патриарх Кирилл, «хамством» и «мракобесием». Посольство пообещало «адекватный» ответ.
- Канада решила вернуть в Германию попавшую под санкции турбину для газопровода «Северный поток- 1», сообщил источник Reuters. Ранее Россия снизила подачу газа в Европу по газопроводу, ссылаясь на отсутствие турбины.
- В Берлине россиянке, попавшей под санкции после начала войны, запретили продавать квартиру. Это первый случай запрета на продажу недвижимости в столице ФРГ.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Реакции на приговор Алексею Горинову — московскому мундепу, которому дали семь лет за то, что он назвал войну войной
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:
Для того, чтобы Горинова «прогнать» за месяц от возбуждения дела до приговора, должны быть задействованы несколько десятков, если не сотен человек — оперативники, следователи, начальники, прокуроры, помощники, канцелярия в судах, судьи. Процесс был очевидно ускорен.
Мундеп Елена Котеночкина (проходила по делу вместе с Гориновым, находится за границей:
Я и Алексей, мы были шокированы действиями Путина в Украине — агрессивной войной. <…> Я знала, что будет обвинительный приговор, но что по всей суровости, как просил прокурор, — это был для меня шок. Как и для всех, кто следит за этим делом.
Политик Дмитрий Гудков:
За убийство столько дают, за изнасилование от трех до шести, за разбойное нападение до восьми лет. Это что, за два слова на заседании муниципального совета семь лет? Они совсем с ума сошли.
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Власти сообщили о ракетном ударе по Харькову. В результате пострадали три человека
По предварительным данным, удар был нанесен по одному из жилых районов города, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.
В результате удара ранения получили три человека, заявил позднее представитель Нацполиции Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Российские войска обстреляли Кривой Рог. В результате погибли два человека
Погибшие — 41-летняя женщина и 20-летняя девушка, заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, обстрелу подвергся жилой район Кривого Рога. Повреждена школа и несколько жилых домов, сгорел один автомобиль.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Офис генпрокурора Украины: с начала войны погибли или пострадали не менее 994 детей
За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось — 347. Возросло количество раненых — свыше 647, сообщил Офис генпрокурора Украины.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области (348), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68) и Луганской (61).
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Coldplay спели песню группы «Океан Ельзи» в Варшаве
Видео исполнения композиции выложил в фейсбуке украинский комик и музыкант Иван Марунич.
«Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню „Обійми“ [группы] „Океан Ельзи“ вместе с парнем, встреченным на набережной Вислы. В какое время мы живем…», — подписал видео Марунич.
Глава Луганской области заявил, что «пока никакой оперативной паузы не наблюдается»
По словам Сергея Гайдая, российские войска пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области в Донецкую область.
«Вооруженные формирования россиян мы стараемся сдерживать по всей линии фронта. Они не оставляют попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. <…> Только ночью они провели восемь артиллерийских обстрелов, три минометных, а также нанесли 9 ракетных ударов», — заявил Гайдай.
Он добавил: «Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью».
Институт изучения войны, ранее заявивший, что Россия взяла оперативную паузу после захвата Луганской области, в новой сводке пояснил, что операвтивная пауза не означает полного прекращения боевых действий и что россияне продолжают ограниченное наступление, чтобы не дать украинцам перехватить инициативу и перейти контрнаступление.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Губернатор Донецкой области сообщил об утренних обстрелах
Как сообщил Павел Кириленко, с утра российские войска нанесли удары по Дружковке, Славянску, Часову Яру, Горняку, Кодеме, Семигорью, Новолуганской и Углегорской ТЭС.
В результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры (среди них больница, дворец культуры, железнодорожная станция) и жилые дома.
Есть раненые и как минимум один погибший. «Единственный правильный выход — эвакуация!» — заявил Кириленко.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Ежедневная сводка американского Института изучения войны
- Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия севернее Славянска.
- Россияне продолжили попытки продвинуться из Лисичанска в направлении к Северску (Донецкая область), но подтвержденных территориальных завоеваний не было.
- Российские силы начали штурм Дементиевки (Харьковская область), чтобы нарушить украинские наземные линии связи вдоль трассы T2117.
- Российские силы продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область, чтобы восстановить утраченные позиции.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем на фронте.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Россия перебрасывает резервы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.
- Большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, в качестве основного транспорта будет использовать бронемашины МТ-ЛБ (также известны как «мотолыга»), снятыми с долговременного хранения.
- Хотя МТ-ЛБ ранее находились на вооружении обеих сторон в качестве вспомогательных машин, Россия долго считала их непригодными для большинства задач по транспортировке пехоты на передовой.
- Изначально «мотолыга» была разработана в 1950-х годах как тягач для перевозки артиллерии. Этот транспортер имеет очень ограниченную броню, а для защиты на нем установлен только пулемет.
- В феврале большинство российских штурмовых подразделений первого эшелона были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2, имеющими броню толщиной до 33 мм и оснащенными мощной 30-мм автопушкой и пусковой установкой противотанковых ракет.
- Несмотря на недавнее заявление президента Путина о том, что российские военные «даже не начинали» свои действия в Украине, многие из их подкреплений используют устаревшее или неподходящее оборудование.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались установить контроль над Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе поселка Доломитное.
- На Краматорском направлении россияне пытаются продвинуться в районе поселка Григоровка Донецкой области. Бои продолжаются.
- На Харьковском направлении противник ведет оборону занятых ранее рубежей. На этом и других направлениях продолжаются артиллерийские и авиационные обстрелы.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Обращение по итогам предыдущего дня войны Зеленский записал из поезда
Украинский президент рассказал, что весь день работал в Днепропетровской области, в частности, в Днепре и Кривом Роге (это родной город Зеленского).
Сегодня обратился к парламенту Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламентам стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой.
Надеюсь, что и три оставшихся страны ЕС поймут, что эти обращения — не о политике, а о защите нашей свободы (общей, кстати), а значит, мы придем к тому, что однажды я смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции.
Главные новости за ночь
- В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Ранее об этом писали «Важные истории».
- Российское посольство в Оттаве назвало новые санкции Канады, под которые попал в том числе патриарх Кирилл, «хамством» и «мракобесием». Посольство пообещало «адекватный» ответ.
- Канада решила вернуть в Германию попавшую под санкции турбину для газопровода «Северный поток- 1», сообщил источник Reuters. Ранее Россия снизила подачу газа в Европу по газопроводу, ссылаясь на отсутствие турбины.
- В Берлине россиянке, попавшей под санкции после начала войны, запретили продавать квартиру. Это первый случай запрета на продажу недвижимости в столице ФРГ.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в мае потребовал от украинского лидера объяснений, почему его апрельский визит в Киев был отменен в последний момент. Владимир Зеленский назвал это недоразумением, рассказали источники Der Spiegel.
Привет. Сегодня 136-й день войны России с Украиной. Мы продолжаем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать тут.