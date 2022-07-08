Главы МИД стран G20 на Бали отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым

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Министры иностранных дел стран на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию, сообщает японское агентство Kyodo.

По его данным, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие западные дипломаты пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ранее сообщила, что 7 июля представители стран отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров «отсутствия бойкотирующих не заметил».

Reuters отмечает, что, когда Сергей Лавров во время визита на Бали фотографировался вместе с министром иностранных дел Индонезии, в зале раздались крики «Когда вы остановите войну?!» и «Почему вы не остановите войну?!»

7 июля на Бали открылся очный Совет министров иностранных дел G20, основные дискуссии намечены на 8 июля. Сергей Лавров на одной из первых встреч сидел между главами МИД Саудовской Аравии и Мексики.

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