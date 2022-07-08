Война Сто тридцать пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 июля можно прочитать здесь, посмотреть главные фотографии дня — здесь.
Главные новости последних часов:
- Главы МИД стран G20 на встрече на Бали отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Российский министр досрочно покинет саммит.
- Командующий британской армией посетил Киев.
- IKEA приостановила распродажу на российском сайте.
- Российские сенаторы запретили послу Великобритании посещать здание Совфеда.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Чтобы выйти на границу Луганской области, россияне уничтожают окрестные села, утверждает губернатор региона.
По словам Сергея Гайдая, российские военные бьют «из всех видов тяжелого вооружения» по Белогоровке и Золотаревке.
Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области.
Похожая ситуация, по словам Гайдая, сложилась в населенных пунктах Донецкой области неподалеку от границы с Луганской.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Лавров досрочно покинет саммит G20 в Индонезии
Российский министр не примет участие в официальном обеде и в вечерней сессии саммита. Информацию об этом агентству DPA подтвердила Мария Захарова.
IKEA приостановила распродажу на российском сайте
«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится.Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в сообщении компании.
Правительство Канады планирует по согласованию с Германией вывести из-под санкций турбину для газопровода «Северный поток — 1», которая находилась на ремонте в Канаде.
Источник Reuters в Минэнерго Украины сказал, что санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. И если Канада действительно вернет турбину «Газпрому», то украинские власти обратятся к европейским партнерам, «чтобы они пересмотрели свой подход».
Командующий британской армией посетил Киев
Визит состоялся 7 июля.
Командующий ВСУ Валерий Залужный написал, что считает это «мощным сигналом поддержки Вооруженных сил Украины в борьбе с российским агрессором».
«Мы очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций. Как люди военные, мы понимаем ситуацию такой, какая она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу», — заявил Залужный.
За сутки в Харьковской области погибли четыре человека, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
Трое местных жителей были убиты и еще пять получили ранения в результате вечерних ударов по Немышлянскому району. Еще одна 71-летняя женщина погибла в селе Циркуны.
Сам Харьков впервые за несколько недель не обстреливали ночью, сказал Синегубов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Гостомель, Киевская область
Ежедневная аналитическая сводка британской разведки
- Россия, вероятно, сосредотачивает технику на линии фронта в направлении Северска, примерно в восьми километрах к западу от нынешней линии фронта. Войска, вероятно, делают паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.
- Украинские силы, в свою очередь, продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона.
- Существует реальная возможность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку российские силы пытаются продвинуться к наиболее вероятной оперативной цели — агломерации Славянск-Краматорск.
Великобритания в войне поддерживает Украину.
Главы МИД стран G20 на встрече на Бали отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ранее сообщила, что 7 июля представители стран G7 отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова.
Одна из официальных целей вторжения в Украину, объявленных Путиным 24 февраля, — так называемая «денацификация». Российская пропаганда регулярно рассказывает об «уничтожении», «ликвидации» или взятии в плен украинских «националистов», «неонацистов» и «бандеровцев». В действительности речь идет о любых украинских военных — вне зависимости от их политических взглядов; при этом из-за боевых действий погибли уже тысячи мирных украинцев.
Выискивая среди украинских солдат и офицеров националистов, российская пропаганда полностью игнорирует тот факт, что неонацисты, открыто прославляющие Гитлера, участвуют в этой войне на стороне Москвы. «Медуза» рассказывает, как это вышло.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска предприняли попытки наступления на четырех направлениях. Две попытки — на Славянском направлении в районе Богородичного и на Харьковском направлении в районе Дементьевки — были отражены украинскими силами.
- Наступление на Краматорском направлении в районе Вернекаменского имело частичный успех. На Бахмутском направлении в районе Спорного и Веселой Долины продолжаются бои.
- На большинстве направлений российские силы вели обстрелы из артиллерии, минометов и РСЗО.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.