Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Таким образом с 16 марта прекращено участие России в восьми соглашениях:

Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);

Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;

Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);

Европейская аудиовизуальная обсерватория;

Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.

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В феврале Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вторжение в Украину. Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской Ассамблеи и других органов СЕ.

В ответ 15 марта Россия начала процедуру выхода из Совета Европы. После этого в РФ приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. ЕСПЧ продолжит считать Россию стороной в разбирательствах до 16 сентября.

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Россияне скоро не смогут жаловаться в ЕСПЧ. Куда теперь обращаться тем, чьи права нарушены? 11 карточек