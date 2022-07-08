Часть ресторанов «Вкусно и точка» убрала из меню картофель-фри. В сети быстрого питания объяснили это «неурожайным годом»

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В некоторых ресторанах сети «Вкусно и точка», заменившей в России «Макдоналдс», не будет картофеля фри, сообщили РБК в пресс-службе компании. Часть заведений сети быстрого питания также уберет из меню картофель по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — заявили представители «Вкусно и точка».

Ожидается, что блюда из картофеля вернутся во все рестораны сети осенью, когда снимут новый урожай, сообщили в сети быстрого питания. Во «Вкусно и точка» считают, что с нехваткой картофеля столкнутся и другие участники рынка.

В мае рестораны «Макдоналдс», решившей уйти с российского рынка из-за войны, приобрел бизнесмен Александр Говор, чья компания управляла 25 заведениями этой сети быстрого питания в Сибири. Новая сеть получила название «Вкусно и точка», первые ее рестораны открылись на месте «Макдоналдсов» 12 июня. По условиям сделки, новые владельцы не могут использовать бренд «Макдоналдс» и название самых популярных блюд, например, «Биг Мак». Во «Вкусно и точка» уверяли, что попытаются сохранить меню «Макдоналдса».