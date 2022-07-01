Bloomberg: в седьмой пакет санкций ЕС включат корректировку правил транзита российских товаров через Литву в Калининград

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В новый пакет санкций Евросоюза могут войти корректировки правил транзита российских товаров, попавших под западные ограничения, в Калининградскую область через Литву. Об этом сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград через свои территории.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что правила применения санкций должны распространяться на весь ЕС, а не только на Литву.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Кроме того, по информации агентства, Евросоюз в рамках нового пакета санкций, как и ожидалось, готовит ограничения на экспорт российского золота. Ранее о такой мере договорились лидеры стран .

С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным властей Калининградской области, запрет коснулся практически половины грузов, перевозимых в регион из остальной РФ.

Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут. Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что страна должна соблюдать санкции ЕС против России и не пойдет на уступки в ответ на угрозы Кремля.

Сообщалось, что в Еврокомиссии разработали документ, позволяющий перевозить санкционные грузы через территорию Евросоюза из регионов России в Калининградскую область. Пока он не был опубликован.