Президент Литвы заявил, что не пойдет на уступки России в вопросе транзита в Калининград

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна соблюдать санкции Евросоюза в отношении России и не пойдет на компромисс в вопросе ограничения транзита товаров в Калининградскую область. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Обсуждал эту тему в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких „коридорах“, как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи», — заявил Гитанас Науседа.

24 июня депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что в Еврокомиссии разработали документ, позволяющий перевозить санкционные грузы через территорию Евросоюза из регионов России в Калининградскую область. Депутат сообщил, что документ могут опубликовать на следующей неделе. У Литвы, по его словам, есть право наложить на него вето.

С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.

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