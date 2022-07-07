Война Сто тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 июля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- По данным Института изучения войны, Россия взяла оперативную паузу на фронте после захвата Луганской области.
- Российские СМИ утверждают, что 6 июля два беспилотника атаковали два российских пограничных пункта в Курской области.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Издание «Проект» утверждает в своем расследовании, что в последние годы российские власти пошли на значительные манипуляции с социологическими опросами, чтобы не уронить рейтинг президента РФ Владимира Путина.
Авторы расследования пишут, что «эти манипуляции приводят к порочному кругу, который мы обнаружили на примере работы Кремля на оккупированных территориях Украины».
По словам источников издания, в апреле и мае государственный ВЦИОМ провел для Кремля опросы в городах и селах Донецкой области, только что захваченных Россией. Людей, в частности, спрашивали, хотят ли они, чтобы их город вошел в состав России или самопровозглашенной ДНР, остался в составе Украины или стал независимым. Результаты опроса не публиковали, но, по словам организатора опроса, большинство людей говорили, что хотят в Россию.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые, как утверждает российская сторона, обстреляли Северодонецк и Рубежное в Луганской области из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
По версии следствия, военные 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли Северодонецк, а военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ — Рубежное. СК заявил, что в результате случившегося погибли мирные жители.
Расследование ведут по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Днем 6 июля в Курской области, по данным Baza, Shot и Mash, два беспилотника, якобы прилетевшие со стороны Украины, атаковали два российских пограничных пункта.
Атаки совершили одновременно около 12:30 по местному времени. Один дрон сбросил взрывное устройство на пункт в селе Гордеевка (в трех километрах от границы), второе — на пункт в селе Елизаветовка (в километре от границы). В обоих случаях никто не пострадал.
Власти Курской области и ФСБ России это не комментировали.
«Ведомости» узнали о скорой продаже сети кофеен Starbucks в России
По данным издания, новым владельцем сети, скорее всего, станет ресторатор Антон Пинский. Источники газеты утверждают, что сделку могут закрыть уже в 20-х числах июля.
По условиям сделки покупатель получит права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится в собственности компании. При этом покупатель не сможет использовать продукцию и технологии Starbucks. Предполагается, что новый владелец сменит название. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил.
- В марте, вскоре после начала войны в Украине, Starbucks приостановил работу в России, а в мае объявил об уходе с российского рынка.
- Starbucks открылся в России в 2007 году. В феврале в России работали 130 кофеен сети.
Власти Одесской области обвинили Россию в уничтожении 35 тонн зерна
Утром 7 июля, как утверждает спикер областной администрации Сергей Братчук, российские войска нанесли ракетные удары по двум сельскохозяйственным ангарам, где хранились 35 тонн зерна. Никто не погиб.
Кроме того, ракетному удару подвергся остров Змеиный, который российские войска совсем недавно оставили. Поврежден причал на острове.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
С начала войны в Украине погибли 347 детей, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Последней известной жертвой стала 17-летняя жительница города Торецк в Донецкой области. 6 июля российские войска нанесли ракетные удары по городу. Девушку нашли под завалами одного из разрушенных домов.
По данным прокуратуры, за время войны ранения получили 646 детей.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Южнобужском направлении в районе Добрянки в Харьковской области украинские военные отбили попытку штурма, российские диверсанты понесли потери.
- Российские войска по-прежнему пытаются установить полный контроль над Луганской областью, о «полном освобождении» которой российское руководство сообщило в начале июля.
- Россияне продолжают обстрелы на большинстве направлений. Россия ведет штурмовые действия под Харьковом, Славянском и Бахмутом.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.
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