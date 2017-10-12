Кремль объявил открытый конкурс управленческих кадров

Администрация президента России объявила открытый конкурс для составления кадрового резерва управленцев. Для его проведения запущен сайт «Лидеры России».

Подать заявку на конкурс сможет любой россиянин не старше 50 лет с пятилетним управленческим опытом. Для претендентов младше 35 лет порог ниже — два года на руководящей должности.

В ноябре 2017 года из претендентов выберут по 300 кандидатов в каждом федеральном округе и проведут полуфинал. В начале 2018 года из 300 финалистов выберут сто человек, которые получат грант размером миллион рублей на образование в российском вузе.

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко заметил, что из победителей также составят второй набор Высшей школы госуправления РАНХиГС, выпускники которой уже были назначены на губернаторские посты. При этом он добавил, что обязательство по трудоустройству победителей Кремль на себя не берет.

Консультации с победителями будут проводить сам Кириенко, глава АП Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Сбербанка Герман Греф, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие чиновники и руководители государственных и частных компаний.