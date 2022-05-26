В марте журналисты нашли массовое захоронение в Мариуполе. Спустя два с половиной месяца его снова «обнаружил» пророссийский «мэр» города Он заявил, что «территорию контролировали националистические подразделения»

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9 марта

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Корреспондент Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка сообщили об обнаружении массового захоронения в Мариуполе. Фото и видео могилы опубликовало агентство Associated Press, с которым сотрудничают журналисты.

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Глубокая траншея длиной около 25 метров появилась возле старого кладбища в центре города — в нее работники муниципальных служб свозили тела из моргов и частных домов. Некоторые из них были завернуты в ковры или полиэтиленовые пакеты. За два дня журналисты насчитали как минимум 70 тел, захороненных в траншее. Среди них — мирные жители, погибшие от обстрелов города, либо умершие от болезней или вследствие естественных причин.

Как говорилось в репортаже АР, вышедшем спустя неделю, власти Мариуполя просили жителей оставлять трупы погибших прямо на улицах и не пытаться самим хоронить близких, поскольку это слишком опасно под постоянными обстрелами. Затем тела свозили в братскую могилу.

На видео агентства показано, что захоронением занимались люди в обычной одежде или защитных костюмах.

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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил о назначении новым «главой администрации» оккупированного Мариуполя Константина Иващенко, бывшего депутата горсовета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

16 мая

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Журналисты «Схем» (проект ) проанализировали спутниковые снимки компании Maxar Technologies и подтвердили факт массового захоронения около центрального кладбища в Мариуполе, о котором сообщалось в начале марта.

Изучая снимки, «Схемы» нашли еще минимум три массовых захоронения в районе Мариуполя — в поселках Мангуш, Виноградное и Старый Крым.

20 мая

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Минобороны РФ объявило о полном взятии под контроль Мариуполя и последнего очага сопротивления в городе — завода «Азовсталь».

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Новый «мэр» Константин Иващенко сообщил об обнаружении массового захоронения в Мариуполе. Видео с его комментарием с места событий опубликовало агентство РИА Новости.

Присутствуем на одном из самых старых кладбищ Мариуполя… Здесь мы видим вырытые две большие траншеи. Сейчас мы можем понимать, что здесь находится большое количество трупов. По свидетельствам местных жителей, в течение марта месяца сюда приезжали машины и люди в военной форме. Выгружали трупы прямо в траншеи, перед этим вырытые. Понятно, что эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов» и вооруженными формированиями Украины.

В тот же день Следственный комитет РФ заявил, что «задокументирует в рамках уголовных дел данные об обнаружении в Мариуполе массового захоронения, сделанного украинскими военнослужащими». Ведомство пообещало установить личности погибших и тех, кто причастен к произошедшему.

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