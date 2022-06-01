Бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик запустил новое медиа. Одновременно это сервис для тех, кому нужна помощь в связи с войной в Украине

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Бывший издатель «Медузы» и бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик запустил новый проект «Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим в связи с агрессией России против Украины.

В рамках проекта запущен бот в телеграме, куда предлагается написать людям, которые пострадали от войны.

«Пострадали» в самом широком смысле слова: если чувствуете себя не в безопасности, но не знаете, как уехать. Депортировали из Украины в Россию и не понимаете, как выбраться. Уволили с работы за антивоенную позицию. Завели уголовное дело. Не хотите идти в российскую или белорусскую армию. Просто плохо и не с кем поговорить.

Сервис предназначен для тех, кто находится в России, Украине, Беларуси или уехал из этих стран из-за войны. Участники проекта обещают, что либо его сотрудники и волонтеры сами ответят на поступившие вопросы, либо посоветуют, в какую из организаций-партнеров можно обратиться.

Медиа «Служба поддержки» запускается в телеграме и инстаграме. В дальнейшем, как обещают участники проекта, появятся сайт, приложение, рассылки и подкасты.

Илья Красильщик — руководитель и издатель «Службы поддержки». Вместе с ним над проектом работают бывшие сотрудники «Медузы» Александр Поливанов и Владимир Цыбульский.

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