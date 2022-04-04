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Компания объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.

С 31 марта весь игровой бизнес компании перешел под местное управление петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. «Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем существенных убытков как прямого результата этого решения», — сказано в заявлении Wargaming.

В компании отметили, что во время переходного периода продукты Wargaming останутся доступны в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем. Как долго продлится переходный период, не уточняется.

Компания пообещала выплатить максимально возможное выходное пособие и оказать поддержку сотрудникам, которых затронут эти изменения.

На фоне российского вторжения в Украину Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию, а на территории РФ перестал открываться магазин видеоигр PlayStation Store. Многие крупные компании, например Electronic Arts (издатель FIFA, Battlefield и The Sims), прекратили продажу своих игр в России и Беларуси.

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