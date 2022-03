Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) отказалась от продажи своих игр в России и Беларуси до окончания войны в Украине. Об этом сообщается на сайте EA.

Для российских и белорусских пользователей игры и внутриигровой контент EA будут недоступны в ее приложении и в интернет-магазине Origin. Также компания планирует закрыть к ним доступ в онлайн-магазинах своих партнеров.

«Мы по-прежнему шокированы ситуацией, которая разворачивается в Украине», — заявили в EA.

Два дня назад разработчик объявил, что удалит российские команды и сборные из спортивных симуляторов FIFA 22 и NHL 22.

Electronic Arts — один из крупнейших в мире издателей видеоигр. Компания выпускает такие серии как FIFA, NHL, NBA Live, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Titanfall.

Накануне о прекращении продаж своих игр в России и Беларуси объявила польская студия CD Projekt RED, разработавшая Cyberpunk 2077 и три части «Ведьмака».

Кроме того, для пользователей из России ограничили способы оплаты в онлайн-магазинах видеоигр Steam и Nintendo в eShop.

