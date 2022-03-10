Sony приостанавливает поставки консолей и работу PlayStation Store в России

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Sony объявила о прекращении поставок игровых консолей PlayStation и программного обеспечения в Россию на фоне войны в Украине. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Магазин видеоигр PlayStation Store также больше не будет доступен на территории России. Ранее продажи своих игр в российском сегменте магазина приостановили все крупнейшие студии — Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

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Из-за войны в Украине многие крупные мировые компании из самых разных сфер объявили о приостановке или прекращении деятельности в РФ. В ответ партия «Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, уходящих с российского рынка. В Госдуму собираются внести законопроект, позволяющий вводить внешнее управление в предприятиях, где более 25% принадлежат гражданам «недружественных» государств.

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