Правительство РФ составило список «недружественных стран», кредиторам из которых можно выплачивать крупные долги в рублях. В него вошли все страны ЕС, США и Великобритания
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Правительство России утвердило перечень стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, российских компаний и граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях. В перечень вошли:
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
- государства — члены Европейского союза,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Южная Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.
По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.
«При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения», — отмечается в сообщении.
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