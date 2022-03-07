Правительство РФ составило список «недружественных стран», кредиторам из которых можно выплачивать крупные долги в рублях. В него вошли все страны ЕС, США и Великобритания

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Правительство России утвердило перечень стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, российских компаний и граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать кредиторам из «недружественных» стран в рублях. В перечень вошли:

Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.

По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.

«При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения», — отмечается в сообщении.

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