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Правительство РФ составило список «недружественных стран», кредиторам из которых можно выплачивать крупные долги в рублях. В него вошли все страны ЕС, США и Великобритания

Источник: Правительство России

Правительство России утвердило перечень стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, российских компаний и граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях. В перечень вошли:

  1. Австралия,
  2. Албания,
  3. Андорра,
  4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
  5. государства — члены Европейского союза,
  6. Исландия,
  7. Канада,
  8. Лихтенштейн,
  9. Микронезия,
  10. Монако,
  11. Новая Зеландия,
  12. Норвегия,
  13. Южная Корея,
  14. Сан-Марино,
  15. Северная Македония,
  16. Сингапур,
  17. США,
  18. Тайвань,
  19. Украина,
  20. Черногория,
  21. Швейцария,
  22. Япония.

Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.

По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.

«При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения», — отмечается в сообщении.

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Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации.

В рамках мер против западных санкций власти России ограничили вывод наличной и безналичной валюты за границу, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки и ввели высокую (сперва 30%, потом 12%) комиссию при покупке валюты на бирже.

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