«Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, уходящих с российского рынка
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Партия «Единая Россия» предлагает национализировать активы западных компаний, которые объявляют о прекращении производства в России на фоне войны в Украине.
Как заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, такие действия западных компаний являются не чем иным как предумышленным банкротством.
Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда».
Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени.