«Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, уходящих с российского рынка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать активы западных компаний, которые объявляют о прекращении производства в России на фоне войны в Украине.

Как заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, такие действия западных компаний являются не чем иным как предумышленным банкротством.

Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда».

Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени.

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь