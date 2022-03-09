Власти предложили вводить внешнее управление в иностранных компаниях в случае прекращения работы. «Единая Россия» назвала это «первым шагом к национализации»

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В Госдуму внесут законопроект, позволяющий вводить внешнее управление в компаниях, в которых более 25% принадлежат гражданам «недружественных» государств, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, член «Единой России» Александр Жуков.

«Я только что пришел с заседания правительства, на котором обсуждался новый пакет из девяти законопроектов, который мы будем на этой неделе уже обсуждать в Госдуме. Я думаю, что они сегодня должны поступить в Госдуму, завтра комитеты состоятся, послезавтра уже, по всей видимости, пройдет обсуждение в Думе», — сказал Жуков на совещании «Единой России» (цитата по «Интерфаксу»).

Как поясняет телеграм-канал «Единая Россия. Официально», внешнее управление предлагается применять по суду в случае прекращения деятельности — чтобы «предупредить банкротство и сохранить рабочие места». Собственник сможет в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, решив или возобновить деятельность, или продать свою долю.

В «Единой России» эту инициативу считают «первым шагом к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». Ранее в партии выступили с предложением национализировать такие компании.

После вторжения России в Украину десятки крупных мировых компаний и брендов из самых разных сфер объявили о приостановке работы в России.

«Недружественными» в России стали называть страны, которые ввели антироссийские санкции. Правительство уже разрешило российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из этих стран в рублях и запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из этих государств.

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