Правительство РФ запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из «недружественных» стран. На физлиц запрет не распространяется

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных , которые были ввезены из присоединившихся к санкциям против РФ стран и сейчас находятся на складах или проходят таможенные процедуры.

Запрет не распространяется на физических лиц — они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования.

Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и некоторые другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации. Россия внесла эти страны в список «недружественных» и, в частности, разрешила российским должникам выплачивать им долги в рублях.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь