Правительство РФ запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из «недружественных» стран. На физлиц запрет не распространяется
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были ввезены из присоединившихся к санкциям против РФ стран и сейчас находятся на складах или проходят таможенные процедуры.
Запрет не распространяется на физических лиц — они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования.
Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и некоторые другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации. Россия внесла эти страны в список «недружественных» и, в частности, разрешила российским должникам выплачивать им долги в рублях.