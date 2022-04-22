На бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал пост о Буче

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Бывший издатель «Медузы» и бывший гендиректор «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о «фейках» про вооруженные силы России ( ). Об этом сообщают Baza, «Осторожно, новости» и телеграм-канал «112».

По данным СМИ, поводом для дела стал пост о событиях в Буче, который Красильщик опубликовал в своем 3 апреля.

Речь идет о публикации фотографии тела погибшего в украинском городе. «От кадров из Бучи невозможно прийти в себя. Ощущение, что есть до и после. Ощущение, что вот эта армия нашей страны, она на все способна. И страна тоже», — говорится в подписи к фотографии.

Обновлено. Информированный источник «Интерфакса» подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Красильщика. По его словам, дело возбудили 20 апреля на основании материалов Центра по противодействию экстремизму московского управления МВД.

«Я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду. Об уголовном деле я узнал из сообщения „Базы“, мне никто ничего (официально) не сообщал», — сказал «Медузе» Красильщик. По его словам, ему «доходили намеки, что хорош писать в соцсетях (про войну)».

Илья Красильщик в ноябре 2021 года ушел с должности гендиректора «Яндекс. Лавки», но он оставался сотрудником «Яндекса». После того, как стало известно об уголовном деле, он написал в телеграме: «Мы уже полтора месяца планировали мой выход из „Яндекса“. Но думаю, что после сегодняшних новостей я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю».

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Через неделю после российского вторжения в Украину в России ввели административную и уголовную ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ». Наказание по новым статьям 20.3.3 КоАП и 207.3 УК — от штрафов до 15 лет лишения свободы.

К середине апреля, по данным правозащитников и СМИ, по всей России завели 610 дел о «дискредитации» и 32 дела о «фейках». По оценкам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, фигурантами уголовных дел о «фейках», в частности, стали семь журналистов и четыре блогера и администратора телеграм-каналов. Это Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Андрей Новашов ( , «Тайга.инфо»), Изабелла Евлоева («Фортанга»), Сергей Михайлов («Листок»), Михаил Афанасьев («Новый фокус») и Вероника Белоцерковская.

22 апреля также стало известно, что уголовное дело о «фейках» завели на политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Что стало поводом для дела, пока не сообщается.

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