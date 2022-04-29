Главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о «фейках» про российскую армию
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Пресненский суд Москвы заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину, которая стала фигуранткой дела о распространении «ложной информации» о российской армии. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.
Суд постановил заключить Котеночкину, которая находится за границей, под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. В суде также отметили, что главу муниципального округа объявили в международный розыск.
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27 апреля суд арестовал другого фигуранта дела — муниципального депутата района Красносельский Алексея Горинова. Перед этим у него дома, а также в помещении совета депутатов района прошли обыски.
Поводом для возбуждения дела против политиков стало заседание совета депутатов 15 марта, где Котеночкина и Горинов высказались о российском вторжении в Украину. Среди прочего они назвали целью войны захват украинских территорий, а действия российской армии — «действиями фашистского государства». Дело на них завели по заявлениям двух депутатов Госдумы — Александра Хинштейна и Олега Леонова.