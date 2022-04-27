Московского муниципального депутата Алексея Горинова арестовали за распространение «ложной информации» о действиях российской армии в Украине

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Пресненский суд Москвы арестовал муниципального депутата района Красносельский Алексея Горинова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении «заведомо ложной информации» об использовании российской армии. Об этом сообщил его коллега Илья Яшин.

Другой фигурант дела — глава муниципального округа Елена Котеночкина, она находится за границей.

По утверждению следствия, Котеночкина и Горинов действовали «группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с использованием служебного положения» (пункты «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стало заседание совета депутатов 15 марта, на котором Котеночкина и Горинов называли действия России в Украине войной, а не «специальной военной операцией», называли ее целью захват территории Украины и ликвидацию ее независимости, говорили о ежедневной гибели в Украине детей из-за действий России, а также называли действия российской армии «действиями фашистского государства».

Жалобу в прокуратуру на Котеночкину написал депутат Госдумы, координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов.

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